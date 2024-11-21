Сотрудники АО «Контактор» приняли участие в конференции «Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники»

В первой половине ноября сотрудники АО «Контактор» посетили Казанский государственный энергетический университет, где приняли участие в работе VI Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники».



На конференцию заявились ученые, преподаватели, студенты и аспиранты технических вузов, сотрудники инновационно-технологических учреждений, а также представители российских предприятий, которые занимаются развитием инженерных наук, в том числе по направлению промышленного электрооборудования.



Участники прибыли не только из различных регионов России, но и из стран ближнего зарубежья, таких как Азербайджан, Узбекистан и Республика Беларусь, для обмена опытом и определения ключевых направлений научного прогресса в области электроэнергетических и электротехнических решений.



Участие компании в этом мероприятии оказалось весьма продуктивным. Основная тема насыщенной деловой программы, включающей пленарное заседание и семь научных секций, была непосредственно связана с производственными процессами компании. Обсуждались внедрение и использование новейших научных разработок и технологий на предприятиях энергетической отрасли.



Руководитель направления по работе с клиентами Сергей Николаевич Пожидаев выступил с докладом, посвящённым вопросам технологического суверенитета и импортозамещения на примерах решений завода «Контактор». Также были затронуты аспекты внедрения цифровых технологий при модернизации электрооборудования предприятий на базе ретрофит-решений компании.



Кроме того, в ходе конференции состоялся круглый стол с участием регионального директора компании Василия Мартынова и преподавателей кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий». В рамках встречи обсуждалась дальнейшая кооперация в соответствии с соглашением о сотрудничестве между заводом «Контактор» и университетом.