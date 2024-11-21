За 9 месяцев выполнено более 5 тысяч подключений к инфраструктуре «Россети Новосибирск»

Технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре на территории Новосибирской области пользуется устойчивым спросом, именно этот процесс запускает дальнейшее развитие экономики и социального благополучия в регионе. С каждым годом в компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») наблюдают рост потребности в подключении все новых объектов.

За прошедшие 9 месяцев 2024 года энергетики уже выполнили 5000 подключений к своей электросетевой инфраструктуре общей мощностью 187 МВт. Компания обеспечила электроснабжение самых разных объектов – от промышленной площадки завода по сортировке твердых бытовых отходов в Верх-Тулинском сельском совете с нагрузкой 500 кВт до целого комплекса социально значимых объектов. Среди них 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 школ, хирургический корпус с поликлиникой в Бердске и поликлиника в Новосибирске.

При этом за отчетный период «Россети Новосибирск» заключили ещё 5379 договоров общей мощностью 296 МВт. Специалистам предстоит подготовить электросети для подключения ряда крупных объектов – например:

производственная площадка Новосибирского КБК с нагрузкой 1,7 МВт,

1-го этапа комплексного развития «Территории инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск» с нагрузкой 5 МВт,

производственная площадка российского производителя лекарственных средств с нагрузкой 1,5 МВт,

центра доклинических исследований ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора с нагрузкой 4,5 МВт.

Новосибирская область сохраняет устойчивую динамику развития и занимает одну из лидирующих позиций по объемам строительства в Сибири. А современному строительству в первую очередь необходимо надежное электроснабжение, поэтому в портфеле электросетевой компании достаточно много объектов жилищного домостроения . По итогам 9 месяцев уже выполнено около 40 подключений многоквартирных домов с общей нагрузкой порядка 15 МВт, ещё более 60 новых договоров на 50 МВт заключены.