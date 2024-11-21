Актуальные вопросы цифровизации строительной отрасли и сферы ЖКХ обсудили в Совете Федерации Федерального Собрания РФ

час назад
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Источник:
Минстрой России
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Участники заседания секции «Цифровая трансформация строительства и ЖКХ» Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ обсудили итоги работы и перспективы развития цифровизации в рамках новых национальных проектов. Мероприятие состоялось под председательством Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артёма Шейкина с участием заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика.

В своем докладе замминистра отметил, что цифровая трансформация представляет собой альянс технологий, соединяющий лучшие практики инноваций. Цифровой инструментарий обеспечивает дополнительный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие территорий России.

Основной темой выступления замминистра стали результаты масштабной работы Минстроя России по цифровизации строительной отрасли.

«Минстроем России совместно с регионами в настоящее время создана цифровая вертикаль строительной отрасли и обеспечено функционирование ключевых её элементов, таких как ЕИС «Стройкомплекс.РФ», Реестр требований и Реестр документов, региональные ГИСОГД, ИСУП. В следующем году эта работа будет продолжена в рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на достижение целей, обозначенных Президентом России в Майском указе», – сообщил Константин Михайлик.

Константин Михайлик подчеркнул, что в рамках работы по формированию цифровой вертикали взаимодействие ведется не только с государственными организациями, но и представителями бизнеса. ЕИС «Стройкомплекс.РФ» стала верхнеуровневой системой поддержки принятия управленческих решений. В ней предусмотрены инструменты по реализации механизма прогнозирования социально-экономической потребности регионов, проведению анализа для выработки оптимальных предложений комплексного развития территории, созданию единого, оперативного и достоверного источника информации, а также хранению «цифрового двойника» страны.

Подсистема Реестр требований содержит весь перечень требований, которые необходимо учитывать при подготовке проектной документации для реализации инвестиционно-строительных проектов. В реестре документов представлены все документы, сведения, материалы и согласования, необходимые застройщику и техническому заказчику для создания объектов жилого строительства и сопутствующей инфраструктуры. Функциональность реестров в цифровом виде способствует сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла.

Также замминистра сообщил, что региональные ГИСОГД – основные источники наполнения ЕИС «Стройкомплекс.РФ» данными. ГИСОГД содержат информацию о развитии территории и являются средой для автоматизации оказания услуг, аналитической поддержки принятия решений. В отдельных регионах ГИСОГД уже агрегирует информацию смежных ведомств. Это данные о существующей и планируемой к реализации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуре, а также информация о благоустройстве территорий.

В своем выступлении Константин Михайлик подробно остановился на динамике развития ИСУП, к которой подключены 87 регионов РФ. На данный момент в системе зарегистрировано больше 10 000 пользователей, представляющих 2500 организаций, которые осуществляют мониторинг порядка 20 000 объектов капитального строительства.

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