Компания «Юнионвайр» включена в реестр участников региональных инвестиционных проектов

19 ноября текущего года управление инвестиций и инноваций Липецкой области приняло решение о включении ООО «Юнионвайр» в реестр участников региональных инвестиционных проектов. ООО «Юнионвайр» реализует инвестиционный проект, направленный на расширение ассортимента электрожгутовой и кабельной продукции для бытовой техники и автомобильной промышленности. За пять лет реализации инвестиционного проекта в бюджет региона поступит более 80 млн руб. налоговых платежей.



Включение компаний в реестр региональных инвестиционных проектов в Липецкой области позволит понизить ставку по налогу на прибыль до 10%. Проект должен быть направлен на производство товаров. Льгота действует до 1 января 2027 года, если инвестиции составят не менее 50 млн руб. в течение 3 лет, и до 1 января 2029 года, если инвестиции превысят 500 млн руб. за 5 лет.

Более подробную информацию можно получить на инвестиционном портале Липецкой области в разделе меры поддержки: https://investinlipetsk.ru/investor/support/ или по телефону: 22-85-51.

Источник: https://inv.admlr.lipetsk.ru/novosti/?ELEMENT_ID=851