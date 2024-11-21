Утверждён новый стандарт обмена данными между системами учёта энергоресурсов

4 часа назад
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Источник:
rst.gov.ru
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Приказом Росстандарта утвержден новый предварительный национальный стандарт ПНСТ 976-2024 «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол передачи данных для информационного обмена между компонентами системы комплексного учёта энергоресурсов МИРТ». Это уже третья отечественная технология интернета вещей, закреплённая в документах национальной системы стандартизации.

МИРТ – это отечественный протокол передачи данных транспортного уровня, который может передавать данные для любых прикладных протоколов в проводных и беспроводных каналах связи. Простота реализации протокола позволяет интегрировать его в любое устройство с минимальной вычислительной мощностью, а сам ПНСТ имеет широкие возможности применения - он может работать с интеллектуальными приборами учёта, с любыми видами коммуникационного оборудования, различными датчиками и сенсорами в системах Умного дома и другими устройствами Интернета вещей.

«Утверждение нового стандарта будет способствовать нашей работе по внедрению не просто "умных" счетчиков, а "умных" систем коммерческого учета, которые будут давать оценку необходимости проводить поверку не жестко по истечению срока межповерочного интервала, а с учетом показаний смежных счетчиков и каналов в "умной системе", тем самым позволяя оперативно решать задачи контроля потребления ресурсов, определения возможных утечек или попыток хищений, а также снизить риски наступления негативных последствий, связанных с недостоверными результатами измерений, как для поставщиков, так и для потребителей», – сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Новый предварительный национальный стандарт открывает широкие перспективы для унификации обмена во всех системах учёта коммунальный ресурсов: воды, газа и тепла.

«Мы стараемся систематически поддерживать перспективные наработки отечественных разработчиков и производителей инструментами стандартизации, особенно в части обеспечения бесшовного взаимодействия устройств и оборудования. Формирование и институционализация единых форматов обмена данными – абсолютно приоритетна, без этого не состоится ни внедрение цифровых решений в массовые сферы применения, ни их дальнейшего масштабирования. Особенный акцент делается на отечественных решениях и возможностях кооперации отечественных игроков», – отметил заместитель директора АНО «Платформа НТИ», председатель технического комитета «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

По данным ФГИС «Аршин» Росстандарта за 2023 год более 5 млн интеллектуальных счётчиков электроэнергии прошли первичную поверку. За тот же период проведена поверка более 13,2 млн простых приборов учёта воды, 2,4 млн бытовых счётчиков газа и 790 тысяч индивидуальных счётчиков тепла. В среднесрочной перспективе вместо обычных аналоговых приборов учета будут внедряться интеллектуальные приборы учета. Это значит, что все эти приборы получат востребованный «умный» функционал и возникнет необходимость в использовании стандартизированных открытых протоколов для создания эффективных и недорогих сетей передачи данных.

«На данный момент протокол МИРТ успешно используется более чем в 3 миллионах приборов учёта электроэнергии в России и странах СНГ. Мы планируем апробировать данный стандарт на различных инфраструктурных объектах с учётом современных реалий и запросов рынка, включая перспективные направления «Умное ЖКХ» и «Умный МКД», а также иных смежных областях применения Интернета вещей. Мы считаем, что это крайне перспективный проект, который внесёт значительный вклад в достижение технологического суверенитета России в сфере практического применения цифровых технологий. И мы убеждены в необходимости его дальнейшего развития», – отметил директор по продуктам группы компаний «МИРТЕК» Александр Пронский.

Стандарт разработан в рамках технического комитета по стандартизации №194 «Кибер-физические системы» совместно со специалистами группы компаний «МИРТЕК», его апробация будет проводится в период с 1 декабря 2024 года до 1 декабря 2027 года.

Напомним, Росстандартом ранее утвержден предварительный национальный стандарт ПНСТ 896 2023 «Интеллектуальные приборы учета электрической энергии. Общие технические требования», устанавливающий общие технические требования к функциям приборов учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), и содержит общие требования по составу, функциям, безопасности, защищенности данных приборов учета.

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