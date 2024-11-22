КЗ Паритет получил новый сертификат на огнестойкие кабельные линии ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ
Изменили структуру решений, для удобства разделили решение гибкими и гладкими трубами, теперь структура ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ выглядит следующим образом:
➲ ОКЛ -1 прокладка в гладких жестких трубах;
➲ ОКЛ -2 прокладки в гибких трубах;
➲ ОКЛ -3 открытая прокладка;
➲ ОКЛ -4 прокладка в кабель-каналах.
Самый широкий ассортимент кабеля в составе ОКЛ, который включает экранированные гибкие и бронированные кабели:
➲ ParLan FR огнестойкие кабели ParLan для СКС и IP-сетей;
➲ КИС-Р огнестойкие кабели для интерфейса RS-485;
➲ КСРВ и КСРП огнестойкие кабели для ОПС и СОУЭ;
➲ КПРВГ и КПРПГ силовые огнестойкие кабели.
Из сертификата были исключены огнестойкие радиочастотные кабели под торговой маркой Паракс, теперь радиочастотные кабели не входят в состав ОКЛ.
Кабель для Вашего объекта, все возможные исполнения кабелей:
➲ FRLSLTx - для социальных объектов;
➲ FRHF - для высотных зданий и мест массового пребывания людей;
➲ FRLS - для групповой прокладки на прочих объектах.
К монолитным поверхностям, кирпичным и газобетону были добавлены новые поверхности:
➲ Сэндвич-панели;
➲ Профлист;
➲ Гипсокартон и гипсоволокно.
Испытали новые варианты крепежа
➲ В обхват металлической конструкции;
➲ Крепление с помощью трубного хомута;
➲ Крепление к стойке потолочного подвеса;
➲ Крепление к металлической конструкции струбциной.
Основные элементы КНС и система крепежа представлены в таблице:
|Обозначение и наименование
нормативной документации
|Описание
|ТУ 3464-001-56625002-2001
|Трубы пластиковые гибкие гофрированные (диаметром от 16 мм до 50 мм) из
специализированной композиции поливинилхлорида (ПВХ-Е90) с аксессуарами. Трубы гибкие гофрированные (диаметром от 16 мм до 50 мм) из композиции не
содержащих галогенов полиолефинов (ПЛЛ), серий: HFR, HFFRLS с аксессуарами.
|ТУ 3464-004-56625002-2004
|Трубы гладкие жесткие (диаметром от 16 мм до 63 мм) из специализированной
композиции поливинилхлорида (ПВХ-Е90) с аксессуарами. Трубы гладкие жесткие из композита безгалогенного на основе ПНД, серия RG HFR с аксессуарами.
|ТУ 3464-002-56625002-2002
|Кабельные каналы для электромонтажных работ из специализированной композиции поливинилхлорида (ПВХ-Е110), серий: МЕХ, INSTA, ARC-LAN, с аксессуарами.
|ТУ 3464-014-52811541-2016
|Огнестойкие пластиковые безгалогенные коробки для электропроводки, серий: JBS, BJB/JBS, JBL, MB.
|ТУ 27.33.13-017-52811541-2020
|Огнестойкие металлические коробки для электропроводки, серий: SMB.
|Соответствует нормативным
требованиям по спецификации
и каталогу Экопласт
|Крепежные аксессуары и метизная продукция: скобы, трубные хомуты, металлические хомуты (стяжки), аксессуары для крепления, метизная продукция, согласно каталогу Экопласт.