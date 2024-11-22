КЗ Паритет получил новый сертификат на огнестойкие кабельные линии ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ

Изменили структуру решений, для удобства разделили решение гибкими и гладкими трубами, теперь структура ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ выглядит следующим образом:

➲ ОКЛ -1 прокладка в гладких жестких трубах;

➲ ОКЛ -2 прокладки в гибких трубах;

➲ ОКЛ -3 открытая прокладка;

➲ ОКЛ -4 прокладка в кабель-каналах.

Самый широкий ассортимент кабеля в составе ОКЛ, который включает экранированные гибкие и бронированные кабели:

➲ ParLan FR огнестойкие кабели ParLan для СКС и IP-сетей;

➲ КИС-Р огнестойкие кабели для интерфейса RS-485;

➲ КСРВ и КСРП огнестойкие кабели для ОПС и СОУЭ;

➲ КПРВГ и КПРПГ силовые огнестойкие кабели.



Из сертификата были исключены огнестойкие радиочастотные кабели под торговой маркой Паракс, теперь радиочастотные кабели не входят в состав ОКЛ.

Кабель для Вашего объекта, все возможные исполнения кабелей:

➲ FRLSLTx - для социальных объектов;

➲ FRHF - для высотных зданий и мест массового пребывания людей;

➲ FRLS - для групповой прокладки на прочих объектах.

К монолитным поверхностям, кирпичным и газобетону были добавлены новые поверхности:

➲ Сэндвич-панели;

➲ Профлист;

➲ Гипсокартон и гипсоволокно.

Испытали новые варианты крепежа

➲ В обхват металлической конструкции;

➲ Крепление с помощью трубного хомута;

➲ Крепление к стойке потолочного подвеса;

➲ Крепление к металлической конструкции струбциной.



Основные элементы КНС и система крепежа представлены в таблице:

Обозначение и наименование

нормативной документации Описание ТУ 3464-001-56625002-2001 Трубы пластиковые гибкие гофрированные (диаметром от 16 мм до 50 мм) из

специализированной композиции поливинилхлорида (ПВХ-Е90) с аксессуарами. Трубы гибкие гофрированные (диаметром от 16 мм до 50 мм) из композиции не

содержащих галогенов полиолефинов (ПЛЛ), серий: HFR, HFFRLS с аксессуарами. ТУ 3464-004-56625002-2004 Трубы гладкие жесткие (диаметром от 16 мм до 63 мм) из специализированной

композиции поливинилхлорида (ПВХ-Е90) с аксессуарами. Трубы гладкие жесткие из композита безгалогенного на основе ПНД, серия RG HFR с аксессуарами. ТУ 3464-002-56625002-2002 Кабельные каналы для электромонтажных работ из специализированной композиции поливинилхлорида (ПВХ-Е110), серий: МЕХ, INSTA, ARC-LAN, с аксессуарами. ТУ 3464-014-52811541-2016 Огнестойкие пластиковые безгалогенные коробки для электропроводки, серий: JBS, BJB/JBS, JBL, MB. ТУ 27.33.13-017-52811541-2020 Огнестойкие металлические коробки для электропроводки, серий: SMB. Соответствует нормативным

требованиям по спецификации

и каталогу Экопласт Крепежные аксессуары и метизная продукция: скобы, трубные хомуты, металлические хомуты (стяжки), аксессуары для крепления, метизная продукция, согласно каталогу Экопласт.

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