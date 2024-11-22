«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в «Дне карьеры НИУ МЭИ»

21 ноября в Московском энергетическом институте (МЭИ) прошел открытый «День карьеры НИУ «МЭИ». Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в числе десятков компаний-работодателей представил свои актуальные вакансии.

Студенты МЭИ, а также других технических вузов столицы активно интересовались условиями работы, социальной поддержкой на Заводе, перспективах карьерного роста, зарплатами начинающим специалистам, а также возможностью пройти производственную практику по своей будущей специальности. Заполняли анкеты и оставляли резюме, формируя кадровый резерв будущих сотрудников.

Помимо общения, ребята смогли проверить свои знания или интуицию в кабельной викторине. За правильные ответы победители получали полезные сувениры с символикой «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

Такие встречи позволяют нам понять трудовые и социальные потребности будущих специалистов, присмотреться к талантливым студентам, готовым через несколько лет, а возможно, уже и сейчас, начать свой трудовой путь на современном кабельном производстве.