«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в «Дне карьеры НИУ МЭИ»

22 нояб. 2024, 13:45:00
1404
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
Авторы и источники / Правообладателям

21 ноября в Московском энергетическом институте (МЭИ) прошел открытый «День карьеры НИУ «МЭИ». Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в числе десятков компаний-работодателей представил свои актуальные вакансии.

Студенты МЭИ, а также других технических вузов столицы активно интересовались условиями работы, социальной поддержкой на Заводе, перспективах карьерного роста, зарплатами начинающим специалистам, а также возможностью пройти производственную практику по своей будущей специальности. Заполняли анкеты и оставляли резюме, формируя кадровый резерв будущих сотрудников.

Помимо общения, ребята смогли проверить свои знания или интуицию в кабельной викторине. За правильные ответы победители получали полезные сувениры с символикой «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

Такие встречи позволяют нам понять трудовые и социальные потребности будущих специалистов, присмотреться к талантливым студентам, готовым через несколько лет, а возможно, уже и сейчас, начать свой трудовой путь на современном кабельном производстве.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 25 000 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.
КЗ Паритет получил новый сертификат на огнестойкие кабельные линии ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ
22 нояб. 2024, 17:15:25
Изменили структуру решений, для удобства разделили решение гибкими и гладкими трубами, теперь структура ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ выглядит следующим образом: ➲ ОКЛ -1 прокладка в гладких жестких трубах; ➲ ОКЛ -2 прокладки в гибких трубах; ➲ ОКЛ -3 открытая прокладка; ➲ ОКЛ -4 прокладка в кабель-каналах. Самый широкий ассортимент кабеля в составе ОКЛ, который включает эк...
Компания:
ТПД Паритет
ТАСС уполномочен заявить: «Игры с качеством» уходят в прошлое
22 нояб. 2024, 16:30:00
На текущей неделе Председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин принял участие в работе Международной научно-практической конференции в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции «ИГРЫ С КАЧЕСТВОМ: ВОЗМОЖЕН ЛИ НОВЫЙ ИМИДЖ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ?», которая прошла на площадке ИТАР ТАСС и была организована АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодейс...
Завод Группы ПОЛИПЛАСТИК в Волгоградской области наращивает выпуск продукции для капельного орошения
22 нояб. 2024, 16:00:15
Производственная площадка Группы ПОЛИПЛАСТИК и компании Ривулис в городе Волжском Волгоградской области – «ПОЛИПЛАСТИК Ривулис Ирригационные Системы Трубопроводов» (ООО «ПРИСТ») наращивает выпуск полимерной трубной продукции для капельного орошения. По итогам 2024 года объемы производства оцениваются в 231,5 млн метров капельной ленты, что на 58% выше показателей 2...
Строительство нового терминала и реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Минеральные Воды»
22 нояб. 2024, 15:45:15
ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» — это крупнейший аэропорт и авиационный узел в Северо-Кавказском федеральном округе. Модернизация инфраструктуры такого объекта относится к необходимым мерам для обеспечения его безопасной и эффективной работы. В связи со строительством нового терминала площадью 28 тыс. кв. м, а&nbs...
Компания:
IEK GROUP
ЭЛКА-Кабель приглашает посетить свою экспозицию на Пермском Инженерно-промышленном Форуме
22 нояб. 2024, 10:30:00
В столице Прикамья с 27 по 29 ноября пройдет Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) – крупнейшее отраслевое мероприятие региона. На площадке «Пермь Экспо» планируется собрать более 3000 специалистов и топ-менеджеров крупных и средних промышленных предприятий РФ, представителей бизнеса Ближнего и Дальнего Востока, сообщили в региональном Минпромторге. На своем стенде...
Соответствие системы менеджмента национальному стандарту АО «Контактор»
22 нояб. 2024, 10:00:00
Внедренная на заводе «Контактор» Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда отвечает требованиям национального и международного стандартов ГОСТ Р ИСО 45001-2020 и ISO 45001:2018. Это подтверждают соответствующие Сертификаты, которые получены предприятием по результатом внешнего аудита Органа по сертификации систем менеджмента ООО «ДКС РУС». Соответствие...
Компания:
"Контактор"
«ЗЭТО» получил сертификат на КМ-ОРУ 110 кВ
22 нояб. 2024, 09:15:00
«ЗЭТО» получил сертификат о соответствии компактного модуля КМ-ОРУ наружной установки на напряжение 110 кВ требованиям нормативных документов ТУ-3414-061-49040910-2007. Данный сертификат подтверждает, что оборудование соответствует установленным стандартам и требованиям безопасности.
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Режкабель принял участие в региональном промышленном форуме
22 нояб. 2024, 09:00:01
14 ноября в Реже прошёл форум «Реж промышленный — Реж мастеровой», который собрал руководителей более 20 промышленных предприятий из разных отраслей региона. Мероприятие было организовано Режевским фондом поддержки предпринимательства. Приглашённые эксперты обсудили ключевые вопросы, обменялись опытом, рассказали о различных мерах поддержки промышленности, а также о внедрении иск...
Компания:
Режевской кабельный завод (Режкабель)
КЗ Паритет: День кабельщика на новой площадке в Сынково
21 нояб. 2024, 16:15:13
День кабельщика стал особенным событием для всего коллектива завода. Праздник прошел на новой производственной площадке в Сынково, которая официально откроется в 2025 году. Площадка обещает удвоение мощностей и открывает новые перспективы. Празднование началось с экскурсии по современному цеху, где сотрудники и гости смогли оценить масштаб и потенциал нового завода. Затем все собрались за уютны...
Компания:
ТПД Паритет
Компания «Юнионвайр» включена в реестр участников региональных инвестиционных проектов
21 нояб. 2024, 14:30:10
19 ноября текущего года управление инвестиций и инноваций Липецкой области приняло решение о включении ООО «Юнионвайр» в реестр участников региональных инвестиционных проектов. ООО «Юнионвайр» реализует инвестиционный проект, направленный на расширение ассортимента электрожгутовой и кабельной продукции для бытовой техники и автомобильной промышленности. За пять лет реализац...
Сделано на «ЗЭТО»: ограничители перенапряжения нелинейные типа ИШ с внешнем искровым промежутком
21 нояб. 2024, 09:59:51
Ограничители перенапряжения нелинейные типа ИШ с внешнем искровым промежутком на напряжение 6 и 10 кВ используются в качестве замены мультикамерных разрядников и предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и атмосферных перенапряжений, работающего в сети с изолированной или компенсированной нейтралью. Конструктивно ОПН-ИШ состоит из последовательно соединенных элемента ОПН и...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» внесен в перечень производственных площадок, соответствующих требованиям ИНТИ
21 нояб. 2024, 09:15:00
В период с 24.09.24г. по 26.09.24г. АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» ИНТИ проводил выездную проверку с целью подтверждения технических возможностей завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» осуществлять изготовление и поставку кабелей для нужд ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ». По результатам проверки АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» внесен в пе...
Компания:
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Сотрудники АО «Контактор» приняли участие в конференции «Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники»
21 нояб. 2024, 09:00:00
В первой половине ноября сотрудники АО «Контактор» посетили Казанский государственный энергетический университет, где приняли участие в работе VI Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники». На конференцию заявились ученые, преподаватели, студенты и аспиранты технических вузов, сотрудники инновационно...
Компания:
"Контактор"
Инновационное устройство защиты от дугового пробоя OptiDin AFDD-40 от КЭАЗ
20 нояб. 2024, 15:45:02
С 1 марта 2024 года применение устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) стало обязательным при жилом и инфраструктурном строительстве, реконструкции, капитальном ремонте для электроустановок.  КЭАЗ идет в ногу со временем и отвечает запросам потребителей: в соответствии с новыми требованиями* к безопасности решений энергоснабжения в части необходимости защиты от дугового пробоя мы создал...
Компания:
КЭАЗ
ЧЭАЗ примет участие в выставке «Электрические сети-2024»
20 нояб. 2024, 15:30:02
С 3 по 5 декабря Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) примет участие в выставке "Электрические сети-2024" в Крокус-Экспо. В этом году на стенде будет представлено оборудование ЧЭАЗ, а также пройдут презентации новых разработок и мастер-классы по эксплуатации устройств производства Чебоксарского электроаппаратного завода. День презентаций запланирован на 4 декабря. Приглаш...
Компания:
ЧЭАЗ
Канаты БМК подтвердили свое качество
20 нояб. 2024, 15:15:00
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») обновил сертификаты соответствия на стальные талевые канаты для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в нефтяной и газовой промышленности, подтвердив высокое качество своей продукции. Добровольную сертификацию прошли стальные талевые канаты, изготавливаемые на БМК по государственному ст...
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию силовых кабелей
20 нояб. 2024, 10:30:00
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-RU.HB62.B.01603/24 со сроком действия с 08.11.2024 по 07.11.2029 на кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пло...
Компания:
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Решения «Москабельмет» — в «Сколково»
20 нояб. 2024, 10:15:00
Павел Чивкин выступил в МШУ «СКОЛКОВО» на конференции «Операционная эффективность. Опыт внедрения бережливого производства и IT-решений». На ней заместитель генерального директора «Москабельмет» рассказал о кайдзен-системе и эффективных решениях, которые обеспечивают успех ее реализации. Этой осенью состоялось уже два мероприятия, на которых заместитель генер...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ
Обзор новинок АО «Контактор». PRO.KVANT и Протон М: максимальная функциональность и надежность оборудования для производства НКУ
20 нояб. 2024, 09:30:14
21 ноября, 11.00 (мск) приглашаем принять участие в совместном вебинаре, «Контактор» и ЭТМ «Обзор новинок АО «Контактор». PRO.KVANT и Протон М: максимальная функциональность и надежность оборудования для производства НКУ.» Вы узнаете о технических характеристиках, преимуществах и выгодах оборудования серий PRO.KVANT и Протон М, а также о принципах подбора и и...
Компания:
"Контактор"
ЗАО «ЗЭТО» исполнилось 65 лет
20 нояб. 2024, 09:15:14
19 ноября 1959 года был утвержден Устав завода. Поздравляем вас со знаменательной датой – 65 летием со дня утверждения устава. 1959 год. В СССР полным ходом идет индустриализация и стране нужны новые мощности. Осенью того же года постановлением Совета министров РСФСР и распоряжением Ленсовнархоза организован Великолукский завод высоковольтной аппаратуры (ВЗВА). Первоначальная задача предп...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)