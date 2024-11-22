Трамвайные пути в Петроградском районе отремонтируют за 530 млн рублей

На восстановление трамвайных путей в Петроградском районе Санкт-Петербурга выделили 533 млн рублей. ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ищет подрядчика на проведение работ.

В документах к размещенной закупке указано, что предстоит вести ремонт путей на узле № 51 — улица Куйбышева у улицы Чапаева, на участке улицы Куйбышева от Сампсониевского моста до улицы Чапаева, на участке улицы Льва Толстого от Большой Монетной улицы до Петропавловской улицы. Последний станет самым дорогостоящим из трех.

Первый этап работ начнется после подписания контракта и должен быть завершен до 24 декабря 2025 года. Исполнителю необходимо полностью закончить с ремонтом до 15 декабря 2026 года.