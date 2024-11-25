Энергетики перенесут десятки опор ЛЭП с придомовых территорий в Татарске

С 25 ноября в Татарске энергетики приступят к выполнению масштабного проекта, призванного обеспечить безопасность местных жителей и повысить надежность электроснабжения. Сотрудники «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») планируют заменить целый участок электросетей по ул. Мира и Светлая.

В этом районе специалисты, прежде всего, вынесут с придомовых территорий 15 опор ЛЭП, которые оказались там в ходе исторически сложившейся застройки. Такое расположение нарушает все возможные нормативные требования к охранным зонам электросетей. После переноса опоры будут установлены на расстоянии нескольких метров от границ земельных участков, что позволит полноценно и своевременно обслуживать ЛЭП.

Параллельно сетевая организация заменит еще 2,8 км провода и 40 деревянных опор на новые железобетонные, а также подведет новые изолированные вводные кабели к 72 домам.

Все эти мероприятия позволят повысить надежность и качество электроснабжения местных жителей за счет улучшения технических параметров электросетей. На эти цели компания направит около 1,5 млн рублей.

К сожалению, приступить к выполнению работ бригады «Россети Новосибирск» смогли только с приходом устойчивых минусовых температур. Дело в том, что дорожное покрытие на данных улицах грунтовое, а для замены опор ЛЭП необходим большой объём земляных работ. И в теплое время года местные жители просто остались бы отрезаны от города, т.к проезд стал бы возможен только на вездеходной технике.

Перечень работ достаточно обширный и на их выполнение потребуется около месяца, а для обеспечения безопасности персонала во время их выполнения потребуются локальные отключения электроснабжения. Они будут планироваться исключительно будние дни и в рабочее время, когда большинство местных жителей будут находиться вне дома и, скорее всего, даже не заметят отключения электроэнергии.