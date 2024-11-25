ГК «Москабельмет» — в новом рейтинге РБК 2024

Группа компаний «Москабельмет» уверенно удерживает позиции в рейтинге лучших работодателей России по версии РБК. В этом году репутация Группы подтверждена новыми критериями оценки, которые включают мнение сотрудников – ключевой показатель современного подхода к управлению персоналом.

В 2022 году «Москабельмет» вошел в список компаний, наиболее привлекательных для персонала. В этом году предприятие подтвердило свою репутацию надежного работодателя и вошло в III Рейтинг работодателей РБК. При составлении рейтинга рассматривались 206 компаний-претендентов, из них в список лучших включены 131 организаций, включая «Москабельмет».

В этот раз для составления рейтинга была применена новая методология. Учитывались более 30 показателей на основе пяти групп критериев: условия труда и сотрудники; эффективность бизнеса и инновационное развитие; социальная ответственность; деловая репутация; мнение сотрудников. Для сбора данных использовались анкеты компаний и опросы работников — было опрошено более 87 тысяч сотрудников. Итоговый результат учитывал как объективные данные, так и удовлетворенность сотрудников.

«Москабельмет» вновь оказался на высоких строчках рейтинга благодаря многим аспектам своей деятельности, включая активную работу в социальном направлении и экологичность производства. Предприятие вошло в одну группу с такими крупными компаниями, как S7, «Мосинжпроект», строительный холдинг «Эталон», клиника «Кивач», «METRO Россия», Softline, «Русская медная компания», холдинг «Цифра». А в самой высокой категории работодателей оказались стратегические партнеры и клиенты Группы, такие как «Росатом», «Северсталь», «Сибур», «НЛМК», «Норникель» и «Лаборатория Касперского».

Группа компаний «Москабельмет» — единственное кабельное предприятие, вошедшее в рейтинг, что еще раз подтверждает, что оно находится в авангарде отрасли. Достижения Группы как ответственного работодателя регулярно отмечаются на федеральном уровне. В прошлом году «Москабельмет» получил премию за вклад в охрану труда, а в 2024 году был удостоен награды за лучшие практики наставничества.

Высокие позиции в рейтинге лучших работодателей России по версии РБК закономерны и заслуженны. «Москабельмет» – это компания, где забота о сотрудниках, их здоровье и благополучии, является частью корпоративной философии.