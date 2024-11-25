РУСАЛ начинает оптимизацию производства

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн.



В настоящий момент РУСАЛ вынужден закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, что оказывает серьезное давление на маржинальность производства. С начала 2024 года цены на глинозем выросли почти вдвое – до более чем 700 долл. США за тонну, демонстрируя рекордные темпы роста. Как следствие, стоимость глинозема составляет свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%.



При этом рост цен на глинозем не компенсируется пропорциональным ростом цены алюминия на фоне сохранения слабой макроэкономической конъюнктуры и профицита предложения металла на рынке. Замедление темпов экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики приводят к снижению выпуска в ведущих отраслях-потребителях алюминия, включая строительство и производство автомобилей, что ведет к снижению спроса на ключевые металлы.



Запуск программы оптимизации производства не окажет влияния на социальные инициативы компании. РУСАЛ сохранит численность трудовых коллективов на всех производственных площадках, а также социальные программы в полном объеме.