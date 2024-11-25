Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Одной из ключевых тем совещания стала реализация Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса региона, запланированная на 2025-2027 годы.



Объем финансирования мероприятий программы в Удмуртии составит более 1 млрд рублей.

Как сообщил Александр Бречалов, в ближайшие три года предполагается дополнительно реконструировать 22,5 км изношенных воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ в Алнашском и Малопургинском районах Республики, заменить порядка 30 км кабельных линий 6-10 кВ в Ижевске и 83 опоры высоковольтных линий электропередачи Ижевского, Сарапульского и Балезинского энергоузлов, реконструировать более 20 км воздушных и кабельных линий в Можге.



Также в ходе рабочей встречи была рассмотрена реализация программы социальной газификации и развитие в Удмуртии рынка газомоторного топлива в части строительства необходимой инфраструктуры и переоборудования транспортных средств.



Сергей Цивилев отметил, что развитие энергетической инфраструктуры и переход на современные технологии являются приоритетами для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения в регионах страны.