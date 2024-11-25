Сила – в знаниях!
4 часа назад
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21 ноября специалисты отдела сервисного обслуживания и тренинга АО "Контактор" организовали занятие для студентов 2-го курса Ульяновского колледжа железнодорожного транспорта. Студенты проходят обучение по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».
На базе учебного класса ИЦЭО «Контактор» была проведена лекция об основных видах, функциях и конструктивных особенностях автоматических выключателей. Затем студенты перешли к практике: познакомились с устройством аппаратов защиты и методиками их тестирования. Кульминацией стало наглядное демонстрационное испытание работы выключателей при возникновении аварийных токов и короткого замыкания.
С 3 по 5 декабря «ЗЭТО» примет участие в Международном форуме «Электрические сети 2024»
25 минут назад
Международный форум «Электрические сети 2024» объединит огромное количество специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов государственной власти, специалистов проектного и строительного направления. «ЗЭТО» приглашает на свой стенд № А181, который будет располагаться в Павильоне №2, зал №8, где вы сможете задат...
КЭАЗ с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
час назад
При поддержке Минпромторга России предприятие разрабатывает и производит оборудование и комплексные решения с высоким уровнем локализации, что важно для укрепления технологического суверенитета страны. Антон Алиханов ознакомился с производственным мощностями, собственными разработками конструкторов КЭАЗ и новыми технологиями, применяемыми для повышения производительности. На сборочном производс...
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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ приглашает на Международный форум «Электрические сети»
час назад
Он состоится 03 – 05 декабря 2024 года в МВЦ «Крокус-Экспо» (Москва). Форум станет главной демонстрационной площадкой технических достижений и инновационного развития электросетевого комплекса России. Тысячи специалистов электротехнической отрасли, органов государственной власти, проектного и строительного направления, производители электротехнического оборудования соберутся вмес...
Программа повышения надежности и развития электрических сетей на территории городского округа Солнечногорск
3 часа назад
ЭТС-Проект разрабатывает программу повышения надежности и развития электрических сетей на территории городского округа Солнечногорск Московской области. Эта программа направлена на определение наиболее эффективного варианта развития электрических сетей и охватывает распределительные сети с напряжением 10 кВ и ниже, а также питающие сети с напряжением 35 кВ и выше. Основная цель — повысить...
РУСАЛ начинает оптимизацию производства
3 часа назад
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн. В настоящий момент РУСАЛ вынужден закупать более трети нео...
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ГК «Москабельмет» — в новом рейтинге РБК 2024
3 часа назад
Группа компаний «Москабельмет» уверенно удерживает позиции в рейтинге лучших работодателей России по версии РБК. В этом году репутация Группы подтверждена новыми критериями оценки, которые включают мнение сотрудников – ключевой показатель современного подхода к управлению персоналом. В 2022 году «Москабельмет» вошел в список компаний, наиболее привлекательных для п...
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КЗ Паритет получил новый сертификат на огнестойкие кабельные линии ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ
22 нояб. 2024, 17:15:25
Изменили структуру решений, для удобства разделили решение гибкими и гладкими трубами, теперь структура ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ выглядит следующим образом: ➲ ОКЛ -1 прокладка в гладких жестких трубах; ➲ ОКЛ -2 прокладки в гибких трубах; ➲ ОКЛ -3 открытая прокладка; ➲ ОКЛ -4 прокладка в кабель-каналах. Самый широкий ассортимент кабеля в составе ОКЛ, который включает эк...
ТАСС уполномочен заявить: «Игры с качеством» уходят в прошлое
22 нояб. 2024, 16:30:00
На текущей неделе Председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин принял участие в работе Международной научно-практической конференции в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции «ИГРЫ С КАЧЕСТВОМ: ВОЗМОЖЕН ЛИ НОВЫЙ ИМИДЖ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ?», которая прошла на площадке ИТАР ТАСС и была организована АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодейс...
Завод Группы ПОЛИПЛАСТИК в Волгоградской области наращивает выпуск продукции для капельного орошения
22 нояб. 2024, 16:00:15
Производственная площадка Группы ПОЛИПЛАСТИК и компании Ривулис в городе Волжском Волгоградской области – «ПОЛИПЛАСТИК Ривулис Ирригационные Системы Трубопроводов» (ООО «ПРИСТ») наращивает выпуск полимерной трубной продукции для капельного орошения. По итогам 2024 года объемы производства оцениваются в 231,5 млн метров капельной ленты, что на 58% выше показателей 2...
Строительство нового терминала и реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Минеральные Воды»
22 нояб. 2024, 15:45:15
ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» — это крупнейший аэропорт и авиационный узел в Северо-Кавказском федеральном округе. Модернизация инфраструктуры такого объекта относится к необходимым мерам для обеспечения его безопасной и эффективной работы. В связи со строительством нового терминала площадью 28 тыс. кв. м, а&nbs...
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«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в «Дне карьеры НИУ МЭИ»
22 нояб. 2024, 13:45:00
21 ноября в Московском энергетическом институте (МЭИ) прошел открытый «День карьеры НИУ «МЭИ». Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в числе десятков компаний-работодателей представил свои актуальные вакансии. Студенты МЭИ, а также других технических вузов столицы активно интересовались условиями работы, социальной поддержкой на Заводе, перспективах карьерного роста, за...
ЭЛКА-Кабель приглашает посетить свою экспозицию на Пермском Инженерно-промышленном Форуме
22 нояб. 2024, 10:30:00
В столице Прикамья с 27 по 29 ноября пройдет Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) – крупнейшее отраслевое мероприятие региона. На площадке «Пермь Экспо» планируется собрать более 3000 специалистов и топ-менеджеров крупных и средних промышленных предприятий РФ, представителей бизнеса Ближнего и Дальнего Востока, сообщили в региональном Минпромторге. На своем стенде...
Соответствие системы менеджмента национальному стандарту АО «Контактор»
22 нояб. 2024, 10:00:00
Внедренная на заводе «Контактор» Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда отвечает требованиям национального и международного стандартов ГОСТ Р ИСО 45001-2020 и ISO 45001:2018. Это подтверждают соответствующие Сертификаты, которые получены предприятием по результатом внешнего аудита Органа по сертификации систем менеджмента ООО «ДКС РУС». Соответствие...
«ЗЭТО» получил сертификат на КМ-ОРУ 110 кВ
22 нояб. 2024, 09:15:00
«ЗЭТО» получил сертификат о соответствии компактного модуля КМ-ОРУ наружной установки на напряжение 110 кВ требованиям нормативных документов ТУ-3414-061-49040910-2007. Данный сертификат подтверждает, что оборудование соответствует установленным стандартам и требованиям безопасности.
Режкабель принял участие в региональном промышленном форуме
22 нояб. 2024, 09:00:01
14 ноября в Реже прошёл форум «Реж промышленный — Реж мастеровой», который собрал руководителей более 20 промышленных предприятий из разных отраслей региона. Мероприятие было организовано Режевским фондом поддержки предпринимательства. Приглашённые эксперты обсудили ключевые вопросы, обменялись опытом, рассказали о различных мерах поддержки промышленности, а также о внедрении иск...
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КЗ Паритет: День кабельщика на новой площадке в Сынково
21 нояб. 2024, 16:15:13
День кабельщика стал особенным событием для всего коллектива завода. Праздник прошел на новой производственной площадке в Сынково, которая официально откроется в 2025 году. Площадка обещает удвоение мощностей и открывает новые перспективы. Празднование началось с экскурсии по современному цеху, где сотрудники и гости смогли оценить масштаб и потенциал нового завода. Затем все собрались за уютны...
Компания «Юнионвайр» включена в реестр участников региональных инвестиционных проектов
21 нояб. 2024, 14:30:10
19 ноября текущего года управление инвестиций и инноваций Липецкой области приняло решение о включении ООО «Юнионвайр» в реестр участников региональных инвестиционных проектов. ООО «Юнионвайр» реализует инвестиционный проект, направленный на расширение ассортимента электрожгутовой и кабельной продукции для бытовой техники и автомобильной промышленности. За пять лет реализац...
Сделано на «ЗЭТО»: ограничители перенапряжения нелинейные типа ИШ с внешнем искровым промежутком
21 нояб. 2024, 09:59:51
Ограничители перенапряжения нелинейные типа ИШ с внешнем искровым промежутком на напряжение 6 и 10 кВ используются в качестве замены мультикамерных разрядников и предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и атмосферных перенапряжений, работающего в сети с изолированной или компенсированной нейтралью. Конструктивно ОПН-ИШ состоит из последовательно соединенных элемента ОПН и...
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» внесен в перечень производственных площадок, соответствующих требованиям ИНТИ
21 нояб. 2024, 09:15:00
В период с 24.09.24г. по 26.09.24г. АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» ИНТИ проводил выездную проверку с целью подтверждения технических возможностей завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» осуществлять изготовление и поставку кабелей для нужд ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ». По результатам проверки АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» внесен в пе...
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Сотрудники АО «Контактор» приняли участие в конференции «Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники»
21 нояб. 2024, 09:00:00
В первой половине ноября сотрудники АО «Контактор» посетили Казанский государственный энергетический университет, где приняли участие в работе VI Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники». На конференцию заявились ученые, преподаватели, студенты и аспиранты технических вузов, сотрудники инновационно...