Сила – в знаниях!

День кабельщика стал особенным событием для всего коллектива завода. Праздник прошел на новой производственной площадке в Сынково, которая официально откроется в 2025 году. Площадка обещает удвоение мощностей и открывает новые перспективы. Празднование началось с экскурсии по современному цеху, где сотрудники и гости смогли оценить масштаб и потенциал нового завода. Затем все собрались за уютны...