Программа повышения надежности и развития электрических сетей на территории городского округа Солнечногорск

ЭТС-Проект разрабатывает программу повышения надежности и развития электрических сетей на территории городского округа Солнечногорск Московской области.

Эта программа направлена на определение наиболее эффективного варианта развития электрических сетей и охватывает распределительные сети с напряжением 10 кВ и ниже, а также питающие сети с напряжением 35 кВ и выше. Основная цель — повысить надежность электроснабжения и обеспечить качество электроэнергии в зонах, где наблюдаются проблемы с уровнем напряжения.

Основные задачи проекта:

— Определение «проблемных зон» городского округа Солнечногорск с точки зрения надежности электроснабжения потребителей и невыполнения требований по качеству электрической энергии по критерию допустимых отклонений напряжения;

— Формирование согласованных технических решений для перспективного развития распределительных сетей (10 кВ и ниже, включая локальные мероприятия для сетей 0,4 кВ) и питающих сетей (35 кВ и выше) в городском округе Солнечногорск Московской области;

— Выбор наиболее конкурентоспособного варианта комплексного развития электрических сетей на основании технико-экономического сравнения.

На данный момент выполнены:

1. Анализ исходных данных и определение «проблемных зон» городского округа Солнечногорск с точки зрения надёжности электроснабжения потребителей и невыполнения требований по качеству электрической энергии;

2. Формирование расчетных моделей сети 6(10) кВ, предварительных предложений и вариантов развития сети 6(10) кВ на основании расчетов режимов по существующим нагрузкам (максимальным), зафиксированным во внеочередной день замера.

В процессе выполнения:

3. Проведение расчетов электроэнергетических режимов с учетом перспективных нагрузок, формирование окончального варианта развития электрических сетей 6(10) кВ и выше на основании технико-экономического сравнения.

В рамках проекта, заказчик получит конкурентоспособный вариант комплексного развития электрических сетей 6(10) кВ и выше, что позволит обеспечить высокую надежность электроснабжения и соответствие качеству электроэнергии.