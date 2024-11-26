ЭЛКА-Кабель примет участие в выставке «Электрические сети 2024»

В Москве в период с 3 по 5 декабря 2024 года в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», в выставочном павильоне №2, в залах №7 и 8 состоится Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС) – мероприятие, объединяющее тысячи специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов государственной власти, специалистов проектного и строительного направления. Мероприятие, направленное на обсуждение и решение профессиональным сообществом приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности.

К участию в деловой программе и демонстрации новейших разработок в выставочной зоне делового общения приглашаются научные, проектные, строительные, эксплуатационные организации электросетевого комплекса России и других стран, производители электротехнического оборудования, элементов ЛЭП, разработчики и производители средств автоматизации, связи, диагностики оборудования и ЛЭП, учета электроэнергии, разработчики и производители программного обеспечения, образовательные учреждения и отраслевые СМИ.

Приглашаем посетить стенд «ЭЛКА-Кабель» (Крокус Экспо, Павильон №2, Зал №8, Стенд А101).

На стенде будет представлена линейка кабельно-проводниковой продукции, предназначенная для энергетики. На выставке можно задать вопросы техническим и коммерческим специалистам «ЭЛКА-Кабель».

Регистрация в качестве посетителя доступна по ссылке: https://expoelectroseti.ru/

Расписание работы:

Открытие выставки: 03 декабря 2024 г.

Часы работы для посетителей: 03-05 декабря 2024 г. с 10.00 до 18.00 часов