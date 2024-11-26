На ЧЭАЗ с деловым визитом находятся представители ведущих китайских производителей электротехнического оборудования
4 часа назад
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Специалисты будут работать в Чебоксарах несколько дней.
Кроме переговоров с руководством ЧЭАЗ и РУСЭЛ и знакомства с производственным потенциалом нашего предприятия, запланирована работа с инженерными службами нашего завода для предметного обсуждения конструкций низковольтных комплектных устройств, а также встреча с директорами инженерно-производственных комплексов ЧЭАЗ для об...
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IEK GROUP и чемпионат «Хайтек»: 10 лет партнерства
3 часа назад
В Екатеринбурге завершился XI Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек-2024». Около 500 рабочих и инженеров 14 крупнейших российских предприятий сражались за звание лучшего в своем деле. IEK GROUP выступил главным партнером самой многочисленной по числу заявившихся участников компетенции — «Электромонтаж»....
IEK — электротехнический «Бренд года в России»! Жюри оценило новый фирменный стиль и развитие продуктового портфеля компании
4 часа назад
IEK завоевал награду престижной национальной премии «Бренд года в России» в номинации «Электротехнические изделия». Новый фирменный стиль, позиционирование и развитие продуктового портфеля высоко оценило экспертное жюри. IEK заявился на участие в Высшей лиге. В ней представлены крупные федеральные бренды с большим количеством клиентов....
ЭЛКА-Кабель примет участие в выставке «Электрические сети 2024»
5 часов назад
В Москве в период с 3 по 5 декабря 2024 года в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», в выставочном павильоне №2, в залах №7 и 8 состоится Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС) – мероприятие, объединяющее тысячи специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов государственной власти, специалис...
Слёт «Школа будущего»
9 часов назад
Три дня профориентационного слёта «Школа будущего», организованного Региональным культурно-образовательным центром «Смарт» при поддержке Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, прошли быстро и насыщенно. Мероприятие собрало школьников 7-11 классов, заинтересованных в выборе будущей профессии. Светлана Сергеевна Пожидаева, руководитель направления по ра...
СПЕЦКАБЕЛЬ представил разработки на форуме в Нижневартовске
9 часов назад
Кабели СКАБ-В3 обладают высокой степенью безопасности и используются во взрывоопасных средах. В Нижневартовске прошел Всероссийский Самотлорский энергетический форум, который собрал экспертов энергетической отрасли, представителей научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий. Энергетика и инновационные решения для этой отрасли стали главной темой мероприятия. «Спецк...
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Ян Анисов рассказал о передовых технологиях «Москабельмет» и представил обновленную версию системы APS INFIMUM
10 часов назад
Генеральный директор «МОСИТЛАБ» выступил на новом мероприятия от CNews. Ян Анисов не только рассказал о передовых технологиях, которые изменили производственные процессы «Москабельмет», но также представил обновленную версию системы APS INFIMUM. В деловом календаре «Москабельмет» — еще одна конференция, организованная агентством деловых коммуникаций CNe...
EL-Комитет НОПСМ продолжает мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции в российских регионах
10 часов назад
На прошедшей неделе представителями EL-Комитета НОПСМ совместно с экспертами Торгово-промышленной палаты Северо-Кавказского федерального округа произведены закупка и отбор 23 образцов кабельной продукции в 8 розничных магазинах электротехники Пятигорска и Ставрополя. Отметим, что мониторинг качества кабельной продукции в данных регионах проводится впервые. Отобранные образцы кабеля направлены в...
Продукция АО «Оптиковолоконные Системы» была представлена на международной выставке-ярмарке FIHAV-2024
25 нояб. 2024, 16:00:00
С 4 по 11 ноября в Гаване состоялась юбилейная 40-я международная выставка-ярмарка «FIHAV-2024». Мероприятие является одним из крупнейших и наиболее значимых торговых событий в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и ежегодно объединяет производителей более чем из 60-ти стран для презентации своей продукции и проведения переговоров с потенциальными партнерами. На Выставке...
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Алюминиевая Ассоциация совместно с компаниями-членами в короткие сроки проходит уникальный путь по созданию и выводу на рынок новых решений и продуктов
25 нояб. 2024, 15:45:15
Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации, представила инновационные проекты в алюминиевой отрасли, планы по стимулированию спроса и производству высокотехнологичной продукции на основе алюминия в ходе пленарного заседании «Будущее и настоящее цветной металлургии в России: добыча, производство, государственная поддержка и планы» на 2-м международном форуме «Цветные мет...
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Изделия разработки АО «ИВК» включены в Реестр радиоэлектронной продукции и Реестр промышленной продукции Минпромторга Российской Федерации
25 нояб. 2024, 14:14:44
Модуль процессорный «ПМ-2У» (ЛКНВ.467444.001) и плата-носитель COM-E6v2 (ЛКНВ.469535.001) разработки АО «ИВК» включены в Реестр радиоэлектронной продукции и Реестр промышленной продукции Минпромторга. «Оборудование, построенное на основе процессорного модуля «ПМ-2У» и плате-носителе COM-E6v2 обеспечивают технологическую независимость, безопасность и э...
С 3 по 5 декабря «ЗЭТО» примет участие в Международном форуме «Электрические сети 2024»
25 нояб. 2024, 13:00:00
Международный форум «Электрические сети 2024» объединит огромное количество специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов государственной власти, специалистов проектного и строительного направления. «ЗЭТО» приглашает на свой стенд № А181, который будет располагаться в Павильоне №2, зал №8, где вы сможете задат...
КЭАЗ с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
25 нояб. 2024, 11:45:20
При поддержке Минпромторга России предприятие разрабатывает и производит оборудование и комплексные решения с высоким уровнем локализации, что важно для укрепления технологического суверенитета страны. Антон Алиханов ознакомился с производственным мощностями, собственными разработками конструкторов КЭАЗ и новыми технологиями, применяемыми для повышения производительности. На сборочном производс...
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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ приглашает на Международный форум «Электрические сети»
25 нояб. 2024, 11:30:20
Он состоится 03 – 05 декабря 2024 года в МВЦ «Крокус-Экспо» (Москва). Форум станет главной демонстрационной площадкой технических достижений и инновационного развития электросетевого комплекса России. Тысячи специалистов электротехнической отрасли, органов государственной власти, проектного и строительного направления, производители электротехнического оборудования соберутся вмес...
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Программа повышения надежности и развития электрических сетей на территории городского округа Солнечногорск
25 нояб. 2024, 10:23:38
ЭТС-Проект разрабатывает программу повышения надежности и развития электрических сетей на территории городского округа Солнечногорск Московской области. Эта программа направлена на определение наиболее эффективного варианта развития электрических сетей и охватывает распределительные сети с напряжением 10 кВ и ниже, а также питающие сети с напряжением 35 кВ и выше. Основная цель — повысить...
РУСАЛ начинает оптимизацию производства
25 нояб. 2024, 10:12:15
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн. В настоящий момент РУСАЛ вынужден закупать более трети нео...
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ГК «Москабельмет» — в новом рейтинге РБК 2024
25 нояб. 2024, 09:48:20
Группа компаний «Москабельмет» уверенно удерживает позиции в рейтинге лучших работодателей России по версии РБК. В этом году репутация Группы подтверждена новыми критериями оценки, которые включают мнение сотрудников – ключевой показатель современного подхода к управлению персоналом. В 2022 году «Москабельмет» вошел в список компаний, наиболее привлекательных для п...
Сила – в знаниях!
25 нояб. 2024, 09:12:00
21 ноября специалисты отдела сервисного обслуживания и тренинга АО "Контактор" организовали занятие для студентов 2-го курса Ульяновского колледжа железнодорожного транспорта. Студенты проходят обучение по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». На базе учебного класса ИЦЭО «Контактор» была про...
КЗ Паритет получил новый сертификат на огнестойкие кабельные линии ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ
22 нояб. 2024, 17:15:25
Изменили структуру решений, для удобства разделили решение гибкими и гладкими трубами, теперь структура ПарЛайн+ЭКОПЛАСТ выглядит следующим образом: ➲ ОКЛ -1 прокладка в гладких жестких трубах; ➲ ОКЛ -2 прокладки в гибких трубах; ➲ ОКЛ -3 открытая прокладка; ➲ ОКЛ -4 прокладка в кабель-каналах. Самый широкий ассортимент кабеля в составе ОКЛ, который включает эк...
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ТАСС уполномочен заявить: «Игры с качеством» уходят в прошлое
22 нояб. 2024, 16:30:00
На текущей неделе Председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин принял участие в работе Международной научно-практической конференции в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции «ИГРЫ С КАЧЕСТВОМ: ВОЗМОЖЕН ЛИ НОВЫЙ ИМИДЖ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ?», которая прошла на площадке ИТАР ТАСС и была организована АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодейс...
Завод Группы ПОЛИПЛАСТИК в Волгоградской области наращивает выпуск продукции для капельного орошения
22 нояб. 2024, 16:00:15
Производственная площадка Группы ПОЛИПЛАСТИК и компании Ривулис в городе Волжском Волгоградской области – «ПОЛИПЛАСТИК Ривулис Ирригационные Системы Трубопроводов» (ООО «ПРИСТ») наращивает выпуск полимерной трубной продукции для капельного орошения. По итогам 2024 года объемы производства оцениваются в 231,5 млн метров капельной ленты, что на 58% выше показателей 2...