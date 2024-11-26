На ЧЭАЗ с деловым визитом находятся представители ведущих китайских производителей электротехнического оборудования

С 4 по 11 ноября в Гаване состоялась юбилейная 40-я международная выставка-ярмарка «FIHAV-2024». Мероприятие является одним из крупнейших и наиболее значимых торговых событий в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и ежегодно объединяет производителей более чем из 60-ти стран для презентации своей продукции и проведения переговоров с потенциальными партнерами. На Выставке...