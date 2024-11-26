Общая готовность II и III очередей Обхода Владикавказа – около 70%

5 часов назад
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Источник:
Росавтодор
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Строительство обходов городов является одним из ведущих направлений развития дорожно-транспортного комплекса страны. Сейчас активно продолжается строительство второй и третьей очередей трассы Р-217 «Кавказ» на обходе Владикавказа (с 10-го по 25-й км).

На последнем этапе, протяженностью около 3 км, закончены буровые работы для возведения третьей транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе. Федеральными дорожниками ведется отсыпка дорожного основания из грунта – земляного полотна под основной ход трассы, а также подходов к путепроводу. Специалисты завершили также монтаж девяти очистных сооружений. Такие специализированные устройства предназначены для очищения сточных вод с автомобильной дороги.

С начала работ в апреле 2021 года на двух других этапах устроили почти 12 км земляного полотна и свыше 7 км выравнивающего и нижнего слоев асфальтобетона. В рамках инженерного обустройства объекта возвели более 830 опор линий наружного электроосвещения.

В настоящее время завершена реконструкция существующего моста через реку Черная на трассе А-162 Владикавказ – Алагир и возведено новое искусственное сооружение на съезде транспортной развязки. По основному ходу движения на автодороге А-162 завершили реконструкцию и проезжей части. Продолжаются работы по отсыпке и уплотнению земляного полотна, планировке откосов и устройству верхних слоев основания на съездах. Проводится устройство водоотводных сооружений и наружного электроосвещения.

В рамках строительства развязок на пересечении с Архонским шоссе и автодорогой А-162 завершены работы по монтажу железобетонных балок пролетного строения и устройству асфальтобетонного покрытия на отдельных съездах.

Рядом с СНТ «Учитель», «Дарьял» и «Надежда» дорожники в ближайшее время устроят проезды с тротуарами параллельно Московскому шоссе. Поблизости с жилой застройкой в СНТ «Учитель» установят 3 км шумозащитных экранов. Такие конструкции направлены на улучшение качества жизни людей, живущих вблизи шумных магистралей.

В числе других экологических и природоохранных мероприятий ‒ устройство девяти очистных сооружений, а также выпуск в реку Чёрную 10 тыс. мальков каспийского лосося. Полностью завершить работы планируется в 2026 году.

 «Новый участок трассы возьмет начало от региональной автодороги Архонская – Владикавказ и, пересекая федеральную трассу А-162 Владикавказ – Алагир, будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из города Владикавказа. Еще в 2008 году была сдана в эксплуатацию первая очередь обхода протяженностью более 7 км. Этот отрезок начинается близ Беслана и ведет до Архонского шоссе», – отметил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

В ходе работ дорожники также возведут три двухуровневые транспортные развязки и семь путепроводов, два из которых тоннельного типа. На всем протяжении 15-километрового объекта построят линии современного электроосвещения, установят парапетное ограждение с противоослепляющими экранами по оси проезжей части.

Строительство объездной дороги призвано повысить транспортную доступность и связанность районов внутри субъектов РФ, укрепить торгово-экономические связи с соседними регионами. Кроме того, с улучшением транспортной инфраструктуры, возрастает роль крупных экономических центров, например, Владикавказа, создаются дополнительные условия для привлечения инвестиций.

Реализация проекта позволит увеличить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность участка автодороги, а также освободить городские улицы от транзитного транспорта. Помимо прочего, строительство обхода будет способствовать развитию внутреннего туризма.

***Владикавказ расположен в 26 км от государственной границы Российской Федерации и Республики Грузия. Среднесуточная интенсивность движения здесь превышает 20 тыс. автомобилей. Объект вошел в Государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

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