Генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников посетил с рабочим визитом свердловский филиал компании и «Россети Урал»-«Екатеринбург»

Глава «Россети Урал» Дмитрий Воденников в ходе рабочей встречи с коллективами филиала «Свердловэнерго» и екатеринбургского дочернего общества обсудил итоги работы подразделений за 10 месяцев, а также актуальные вопросы их функционирования. Прежде всего они касались сохранения и развития кадрового потенциала компании, хода реализации производственных планов, расширения клиентского сервиса, работы по сокращению потерь электрической энергии и реализации дополнительных услуг.

В частности, в свердловском филиале отдельной темой обсуждения стали вопросы повышения надежности электроснабжения пригородных территорий – Белоярского и Сысертского городских округов, где наблюдается высокая динамика заявок на технологическое присоединение из-за развития ИЖС.

Так, например, из 6,5 тысяч договоров на технологическое присоединение именно на эти городские округа приходится почти 2,4 тысячи обязательств компании по технологическому присоединению, которые будут реализованы в 2025 году. Средняя величина заявленной максимальной мощности домовладений здесь составляет 13 кВт. При этом фактически проводимые замеры выявляют превышение потребления у ряда клиентов. В среднем энергопотребление дома без газового отопления находится на уровне 25 кВт. Специалисты направляют на развитие данной территории и строительство сетевой инфраструктуры для технологического присоединения в среднем более 40% от общего объема инвестиционной программы филиала. В 2024 году инвестиционные планы свердловского подразделения «Россети Урал» составляют более 6,2 млрд рублей.

Дмитрий Воденников посетил также Центр управления сетями (ЦУС) филиала «Свердловэнерго», где продолжается совершенствование системы оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевой инфраструктурой. Отметим, что в ноябре ЦУС перешел к управлению объектами электросетевого комплекса 110 кВ по территории Нижнетагильских электрических сетей, где сосредоточен ряд промышленных производств. Компания продолжает следовать трендам развития электроэнергетики в единой логике внедрения передовых технологий. Сегодня в «Россети Урал» поэтапно и эффективно реализуется новый подход к оперативно-технологическому управлению. Благодаря данной работе распределительная сеть становится все более наблюдаема.

В «Россети Урал»-«Екатеринбург» визит генерального директора «Россети Урал» Дмитрия Воденникова начался со встречи с сотрудниками клиентского блока. Глава компании посетил Центр обслуживания клиентов (ЦОК) «Россети Урал»-«Екатеринбург». Сегодня ЦОК екатеринбургского подразделения очно принимает заявки на технологическое присоединение к электросетям и оказание дополнительных услуг от жителей всей Свердловской области. Компания «Россети Урал» в полной мере обеспечивает доступность сервиса для тех екатеринбуржцев, чьи дома или земельные участки расположены в пригородах мегаполиса. Кроме того, для удобства посетителей в помещении ЦОК организована зона самостоятельной работы клиента в интерактивных сервисах. Особое внимание здесь уделяется решению вопроса посетителя за одно обращение. Для этого сотрудники ЦОК внедрили новый функционал - программирование пультов для приборов учета в присутствии клиента.

Дмитрий Воденников в ходе рабочего совещания в дочернем обществе отдельно остановился на ходе реализации ряда перспективных инвестиционных проектов, реализуемых сегодня «Россети Урал»-«Екатеринбург». Речь шла о ходе реконструкции подстанции 110 кВ «Керамик», которая необходима для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей в южной части Екатеринбурга. Также обсуждались вопросы развития электросетевой инфраструктуры г.Екатеринбурга. Так, в микрорайоне Уктус столицы Урала планируется реконструкция подстанции 110 кВ «Алмазная».

Отдельно обсуждались вопросы расширения линейки дополнительных услуг дочернего общества в Екатеринбурге, профилактики хищений электрической энергии. Глава сетевой компании встретился с коллективом оперативно-диспетчерской службы и посетил центральный диспетчерский щит «Россети Урал»-«Екатеринбург».