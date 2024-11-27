На Ловозерском ГОКе модернизирована обогатительная фабрика

ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» — управляющая компания АО «Росатом Недра») завершило модернизацию обогатительной фабрики.

На обогатительной фабрике завершен ремонт концентрационных столов, винтовых сепараторов, шаровой мельницы, другого основного технологического оборудования. Смонтированы магнитный сепаратор и барабанный грохот, заменены гидроциклоны. В настоящее время завершается установка новой флотационной машины. Таким образом, к концу 2024 г. все основное производственное оборудование будет полностью обновлено.

«Наша главная задача — увеличить объем готовой продукции надлежащего качества. Для этого вводим в процесс обогащения самую мелкую фракцию руды, снижаем потери в технологическом процессе, улучшаем очищение от пустой породы. Новая современная техника позволяет достигать необходимого эффекта», — сообщил главный инженер ООО «Ловозерский ГОК» Евгений Василевский.

Напомним, что в рамках инвестиционной программы Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» на «Ловозерском ГОК» в 2024 году также проведено обновление оборудования подземного рудника «Карнасурт». В частности, приобретены шахтные электровозы, вагоны, породо-погрузочные машины, буровые станки. Заменены шахтные клети в стволе «Слепая-2», шахтные вентиляторы, скреперные и маневровые лебедки. Это позволит повысить производительность труда при проходке горных выработок и улучшит условия труда горняков.

ООО «Ловозерский ГОК» — единственное горнодобывающее предприятие в стране, которое добывает и обогащает руду редкоземельных металлов — лопарит. Лопаритовый концентрат предприятие поставляет в ОАО «Соликамский магниевый завод», где из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов.

Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» является производителем целого ряда редких и редкоземельных металлов, обеспечивает собственную российскую промышленность, а также поставляет ряд продуктов РЗМ на внешний рынок. Управляющая компания дивизиона — АО «Росатом Недра» входит в число крупнейших производителей природного урана в мире, является лидером по добыче урана в России. Предприятия дивизиона осуществляют весь комплекс работ уранодобычи: от геологоразведки, опытных проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов из эксплуатации. Более 60 % урана добывается экономически эффективным и экологически-безопасным методом скважинного подземного выщелачивания. Помимо добычи урана, Горнорудный дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса: проекты добычи золота, лития, редких и редкоземельных металлов (титана, циркония, скандия, ниобия).