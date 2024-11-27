Системный оператор увеличивает степень использования пропускной способности электрических сетей в энергосистеме Кировской области

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области» (Пермское РДУ) внедрил систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для двух контролируемых сечений электрической сети – «Район 110 кВ Киров – ТЭЦ-4 – Оричи» и «Район Кировской ТЭЦ-4».

Линии электропередачи, входящие в состав данных сечений, обеспечивают электроснабжение значительной части потребителей г. Кирова. При управлении электроэнергетическим режимом СМЗУ дает возможность увеличить максимально допустимые перетоки активной мощности на величину до 18% (на 40 МВт).

Это первый проект внедрения цифровой технологии СМЗУ в энергосистеме Кировской области.

«Применение технологии позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации и дает экономический эффект. Комплекс СМЗУ позволяет повысить эффективность использования пропускной способности системообразующей электрической сети и оптимизировать загрузку электростанций энергосистемы Кировской области», – отметил первый заместитель директора – главный диспетчер Пермского РДУ Дмитрий Мансуров.

СМЗУ – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный Системным оператором совместно с АО «НТЦ ЕЭС» многопрофильным российский научно-исследовательский центр, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». Программно-технический комплекс предназначен для расчета максимально допустимых перетоков в электрической сети в режиме реального времени. Система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузке экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

С 2021 года в операционной зоне Пермского РДУ СМЗУ внедрена для восьми контролируемых сечений. Опыт использования технологии подтвердил ее высокую эффективность.