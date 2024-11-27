В России покупатели медных полуфабрикатов станут налоговыми агентами

Госдума приняла закон, который обязывает покупателей, признаваемых налоговыми агентами, рассчитывать и платить НДС при покупке медных полуфабрикатов.

Законопроект № 713338-8 был внесен в палату в июле.

В пояснительной записке к нему сказано, что растет число случаев, когда недобросовестные компании используют схемы для снижения НДС. Они включают в свои цепочки фирмы-"однодневки", которые производят полуфабрикаты из лома цветных металлов на основе договоров давальческого сырья, что может привести к нарушению формирования НДС и недополучению этого налога в бюджет.

Принятый закон для продукции из разных видов металлов предусматривает различные подходы в налогообложении НДС. Так, механизм налогового агентирования в отношении операций по реализации медных полуфабрикатов применяется только в том случае, если покупатель таких полуфабрикатов включен в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции (КПП). Требования к компаниям, которые смогут войти в перечень, будут определяться Минпромторгом совместно с ФНС.

Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.