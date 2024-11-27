IEK GROUP получила премию Investment Leaders Award 2024

IEK GROUP стала победителем премии Investment Leaders Award 2024 в номинации «M&A-сделка года». Награду присудили за сделку по приобретению российских активов Legrand Group, состоявшуюся в конце 2023 года.

В результате заключенного соглашения IEK GROUP получила 4 завода, склады, испытательные центры и представительства в 20 городах. В планах компании инвестировать до 1 млрд рублей за 3 года в приобретенные активы, которые сейчас развиваются под самостоятельными брендами Daccord и «Контактор».

Эта сделка позволила IEK GROUP расширить производство, повысить уровень локализации продукции и получить новые возможности для разработки комплексных решений, включая цифровые. В частности, в уникальном испытательном центре электрооборудования на базе АО «Контактор» была протестирована система низковольтных комплектных устройств FORMAT PRO, которую компания вывела на рынок в 2024 году.

Награждение победителей премии прошло в рамках форума Investment Leaders 2024. Финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев также стал участником панельной дискуссии «Рынок облигаций: как мы прожили год и что ждем в следующем». Спикер рассказал о прошедших размещениях облигаций компании на общую сумму 4 млрд рублей, а также об ответе IEK GROUP на вызовы кризисных времен.