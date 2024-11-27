«Россети» подключили к сетям логистический центр мегапроекта «Сухой порт» в Екатеринбурге

Энергетики Группы «Россети» обеспечили выдачу 4,8 МВт мощности транспортно-логистическому центру «Уральский» на северо-востоке Екатеринбурга. Это часть проекта «Сухой порт», который поможет укрепить связь Северного морского пути с опорной транспортной сетью страны. Он разгрузит Транссибирскую магистраль, южные и западные порты, обеспечит возможность нарастить торговлю со странами Ближнего Востока и Азии.

Для технологического присоединения потребителя компания «Россети Урал» ввела в работу распределительный пункт и проложила две кабельные линии от подстанции 110 кВ «Марковская» общей протяженностью почти 5 км. Часть трассы пройдена методом горизонтально направленного бурения.

На территории Среднего Урала сейчас идет работа по технологическому присоединению других объектов логистической инфраструктуры, таких как распределительный центр «Патруши», индустриальный парк «Полевой», распределительный центр Wildberries, а также реализуются мероприятия по выдаче мощности для объектов особой экономической зоны «Титановая долина».