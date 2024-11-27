В Кумертау ищут покупателя для энергетического комплекса

Мэрия Кумертау намерена приватизировать городские электрические сети. Аукцион по их продаже назначен на 23 декабря. Начальная стоимость лота, в состав которого вошли более сотни трансформаторных подстанций, воздушные и подземные линии и прочее оборудование и объекты недвижимости, составляет 249,4 млн руб. По условиям торгов новый собственник будет обязан до 2029 года реконструировать электросетевое хозяйство города. Последние годы его арендует «Башкирэнерго». Компания сообщила «Ъ-Уфа», что намерена участвовать в торгах. Эксперты отметили как плюсы, так и минусы покупки актива.

В Кумертау выставили на продажу объекты городского электросетевого хозяйства. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. Решение о внесении объектов электроснабжения в программу приватизации 21 ноября принял местный горсовет. Имущество продается одним лотом по начальной цене 249,4 млн руб. Итоги торгов будут подведены 23 декабря.

Приватизации подлежат как минимум 110 трансформаторных подстанций, воздушные и подземные линии, наружные сети электроснабжения, объекты недвижимости и так далее. Движимое имущество оценивается в 174 млн руб., недвижимость — в 31,2 млн руб.

Согласно проекту договора новый собственник обязан до 2029 года реконструировать три воздушные и семь кабельных линий, распределительное устройство и трансформаторную подстанцию.

В последующие периоды годовые объемы инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов электросетевого хозяйства будут определяться инвестиционной программой владельца сетей, которую должно утверждать министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии. Разработка инвестиционной программы возлагается на покупателя.

Реализуемое имущество находится в аренде у ООО «Башкирэнерго» (входит в АО «БЭСК», основным акционером которого является АФК «Система») до 2036 года. Обслуживанием сетей занимается подразделение компании — «Кумертауские электрические сети». Компания обслуживает 7,5 тыс. физических и 2,6 тыс. юридических лиц в Кумертау, сообщили «Ъ-Уфа» в БЭСКе.

Это не первая попытка республиканских муниципалитетов передать местное электросетевое хозяйство в частные руки. В 2020 году по этому пути пошли администрации Салавата, Стерлитамака и Ишимбайского района. Они заключили концессионное соглашение с ООО «Автоматизация Системы Технологии» (АСТ). Компания получила в пользование на 50 лет местные электросети общей стоимостью 2,6 млрд руб., обязуясь инвестировать в их модернизацию около 4,5 млрд руб.

Концессионная сделка с АСТ вызвала вопросы у УФАС по Башкирии. Ведомство посчитало, что соглашения были заключены с нарушением закона «О концессиях», так как администрации фактически не проводили конкурс среди участников рынка. Арбитражные суды позднее с выводами антимонопольной службы не согласились. В феврале 2023 года Восемнадцатый апелляционный суд не нашел оснований для признания ничтожной сделки по Стерлитамаку, а в июле этого года — по Салавату и Ишимбайскому району.

В мэрии Кумертау вчера не ответили «Ъ-Уфа» о причинах приватизации электросетевого хозяйства города.

Запрос в «АСТ» остался без ответа.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в «Башкирэнерго», компания рассматривает возможность участия в конкурсе. В организации подчеркнули, что она владеет объектами более 16 лет и «обладает всей информацией о топологии объектов, их техническом состоянии». Кроме того, там заверили в наличии необходимых ресурсов для дальнейшего обслуживания и эксплуатации сетей.

«Электросетевые хозяйства являются сложными в управлении и капиталоемкими с точки зрения их развития,— отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.— В целом, полагаю, что речь идет уже, скорее, больше о формальной процедуре приватизации через аукцион, и, вероятнее всего, основным претендентом здесь будет „Башкирэнерго“».

При этом, полагает эксперт, начальная стоимость продажи лота относительно низкая, «поэтому не стоит исключать, что могут появиться и другие интересанты».

Аналитик ГК «Финам» Гордей Смирнов сомневается, что у «Башкирэнерго» будут серьезные конкуренты: «Опыт эксплуатации объектов на правах аренды и управление сопутствующей инфраструктурой, вероятно, делают «Башкирэнерго» наиболее логичным покупателем с точки зрения администрации Кумертау».

«Покупка объектов электроэнергетического комплекса Кумертау может позволить „Башкирэнерго“ снизить операционные риски, связанные с изменением условий аренды или прекращением договора. Кроме того, реализация программы модернизации объектов может повысить их эффективность, что потенциально приведет к снижению эксплуатационных затрат и увеличению рентабельности. В то же время стоит учитывать, что такие инвестиции обычно имеют длительный срок окупаемости. Если регион продолжит привлекать инвестиции, например, в авиационное производство и нефтегазовый сектор, потенциал окупаемости подобных активов значительно возрастет»,— добавил господин Смирнов.

Идэль Гумеров