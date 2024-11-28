Томсккабель сократил сроки производства КПП
3 часа назад
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В результате модернизации производства «Томсккабель» сократил сроки изготовления кабельно-проводниковой продукции по большинству выпускаемой номенклатуры.
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С полным перечнем кабельно-проводниковой продукции можно ознакомиться на сайте: www.tomskcable.ru/catalog/
Заявку можно отправить Вашему менеджеру или на почту cable@tomskcable.ru.
Пермский завод оптических кабелей «Инкаб» открыл филиал в Приморском крае
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Группа «Терра-Ток» закупила оборудование для производства шинопровода
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Группа «Терра-Ток» закупила пресс-формы для производства деталей, которые будут использоваться в шинопроводе малой мощности ̶ одного из продуктов компании. Таким образом планируется увеличить объем комплектующих, которые выпускаются собственными силами и сократить зависимость от внешних поставщиков. Шинопровод рассчитан для питания маломощных нагрузок, а также осветите...
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Завод «РТК-ЭЛЕКТРО – М» вошёл в структуру Группы компаний «НЭК»
27 нояб. 2024, 12:14:44
25 ноября 2024 года Акционерное общество «Национальная энергетическая компания» завершило сделку по приобретению подмосковного завода «РТК-ЭЛЕКТРО-М». «РТК-ЭЛЕКТРО-М» - первый в России завод по производству литых токопроводов и шинопроводов номинальным напряжением от 0,4 кВ до 35 кВ со встроенными датчиками дистанционного мониторинга и управления. «...
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ представляет новую линейку кабеля под торговой маркой «PowerMax»
27 нояб. 2024, 11:15:00
PowerMax® – это повышенная прочность сопротивления изоляции, быстрый и легкий монтаж, долговечность, низкие электропотери, повышенные характеристики токопроводящей жилы и изоляции. О том, как проходили тестирования нового кабеля на различные параметры, покажем и расскажем в видеоотчетах. А пока анонс испытаний, которые во всех подробностях вы увидите в ближайшее время:
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Эффективные решения Группы ПОЛИПЛАСТИК для сетей электроснабжения
27 нояб. 2024, 10:12:00
Рассмотрим пример прокладки трубопроводных систем защиты кабеля в местах их пересечения с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами. Для защиты от высокого уровня динамических нагрузок требуется обустройство защитных футляров. Согласно ГОСТ Р 70751-2023 «Трубы термостойкие полимерные для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500 кВ», в качестве футляров...
День открытых дверей на производстве Daccord
27 нояб. 2024, 09:50:00
В один из выходных дней ноября на нашей производственной площадке «Даккор Волга» в Ульяновске прошел уже традиционный День открытых дверей. Daccord принимал более 150 особенно важных гостей — детей сотрудников, их близких, а также воспитанников Центра выявления и поддержки одаренных детей Ульяновской области «Алые Паруса»....
Сделано на «ЗЭТО»: ёмкостные трансформаторы напряжения серии ЕТН на напряжение 330 и 500 кВ
27 нояб. 2024, 09:40:00
Выполнение измерений, а также работа устройств релейной защиты в сетях высокого напряжения невозможна посредством прямого подключение средств измерений без промежуточной трансформации, которая выполняется при помощи емкостных трансформаторов напряжения серии ЕТН-ЗЭТО нашего производства. Принцип работы трансформаторов ЕТН-ЗЭТО основан на методе ёмкостного деления с последующим преобразованием п...
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию монтажных кабелей
27 нояб. 2024, 09:30:00
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получены сертификаты соответствия: № ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06593/24 со сроком действия с 16.11.2024 по 15.11.2029 на провода монтажные с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в том числе э...
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АО «Контактор» объявляет о распродаже оборудования из ограниченного складского ассортимента
27 нояб. 2024, 09:00:00
Кардинальное снижение цен распространяется на: модульное оборудование ВА47-063Про, АД и АВДТ, УЗО-100; автоматические выключатели в литом корпусе ВА50-39Про до 630 А и ВА50-43Про до 1600А и аксессуары к ним; воздушные автоматические выключатели серии ВА50-45Про серии ПРОТОН Е 25 фиксированного исполнения 3П от 630 до 2500 А, выкатного исполнения 3П 1600 А и 2500 А с аксессуарами; выклю...
IEK GROUP и чемпионат «Хайтек»: 10 лет партнерства
26 нояб. 2024, 16:30:08
В Екатеринбурге завершился XI Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек-2024». Около 500 рабочих и инженеров 14 крупнейших российских предприятий сражались за звание лучшего в своем деле. IEK GROUP выступил главным партнером самой многочисленной по числу заявившихся участников компетенции — «Электромонтаж»....
IEK — электротехнический «Бренд года в России»! Жюри оценило новый фирменный стиль и развитие продуктового портфеля компании
26 нояб. 2024, 15:30:02
IEK завоевал награду престижной национальной премии «Бренд года в России» в номинации «Электротехнические изделия». Новый фирменный стиль, позиционирование и развитие продуктового портфеля высоко оценило экспертное жюри. IEK заявился на участие в Высшей лиге. В ней представлены крупные федеральные бренды с большим количеством клиентов....
На ЧЭАЗ с деловым визитом находятся представители ведущих китайских производителей электротехнического оборудования
26 нояб. 2024, 15:15:15
Специалисты будут работать в Чебоксарах несколько дней. Кроме переговоров с руководством ЧЭАЗ и РУСЭЛ и знакомства с производственным потенциалом нашего предприятия, запланирована работа с инженерными службами нашего завода для предметного обсуждения конструкций низковольтных комплектных устройств, а также встреча с директорами инженерно-производственных комплексов ЧЭАЗ для обмена опы...
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ЭЛКА-Кабель примет участие в выставке «Электрические сети 2024»
26 нояб. 2024, 14:30:00
В Москве в период с 3 по 5 декабря 2024 года в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», в выставочном павильоне №2, в залах №7 и 8 состоится Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС) – мероприятие, объединяющее тысячи специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов государственной власти, специалис...
Слёт «Школа будущего»
26 нояб. 2024, 11:00:00
Три дня профориентационного слёта «Школа будущего», организованного Региональным культурно-образовательным центром «Смарт» при поддержке Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, прошли быстро и насыщенно. Мероприятие собрало школьников 7-11 классов, заинтересованных в выборе будущей профессии. Светлана Сергеевна Пожидаева, руководитель направления по ра...
СПЕЦКАБЕЛЬ представил разработки на форуме в Нижневартовске
26 нояб. 2024, 10:11:55
Кабели СКАБ-В3 обладают высокой степенью безопасности и используются во взрывоопасных средах. В Нижневартовске прошел Всероссийский Самотлорский энергетический форум, который собрал экспертов энергетической отрасли, представителей научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий. Энергетика и инновационные решения для этой отрасли стали главной темой мероприятия. «Спецк...
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