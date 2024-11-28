Томсккабель сократил сроки производства КПП

PowerMax® – это повышенная прочность сопротивления изоляции, быстрый и легкий монтаж, долговечность, низкие электропотери, повышенные характеристики токопроводящей жилы и изоляции. О том, как проходили тестирования нового кабеля на различные параметры, покажем и расскажем в видеоотчетах. А пока анонс испытаний, которые во всех подробностях вы увидите в ближайшее время: