Энергетики произвели капитальный ремонт 36 км ЛЭП и 44 подстанций в Раменском г. о.

2 часа назад
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Источник:
Министерство энергетики М...
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Специалисты «Мособлэнерго» в рамках реализации программы капитального ремонта электросетевых объектов на 2024 год отремонтировали 21,74 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ и 14,25 км кабельных линий КЛ-0,4-10 кВ на территории Раменского городского округа.

За 10 месяцев текущего года также была произведена замена электрооборудования в 11 подстанциях, в 13 подстанциях выполнен ремонт кровли, фасада и внутренней отделки.

С начала 2024 года энергетики заменили 28 силовых трансформаторов для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, а также для увеличения мощности электроснабжения абонентов и присоединения к сетям компании новых заявителей в Раменском г. о.

Сотрудниками компании также проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности 19,5 га охранных зон вдоль ЛЭП округа. Данные работы направлены на предупреждение перебоев электроснабжения от падения деревьев на провода воздушных линий и повышение безопасности эксплуатации электросетевых объектов.

До конца года по программе капитального ремонта электросетевого хозяйства, выполняемого силами работников компании и подрядных организаций, планируется выполнить ремонт еще 4,8 км ЛЭП, замену двух силовых трансформаторов, замену оборудования релейной защиты и автоматики в одной подстанции, и приведение в порядок строительной части в трех подстанциях Раменского городского округа.

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