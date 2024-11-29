Глава Казахстана рассказал о проектах с РФ в нефтегазе

Среди них – новые заводы СИБУРа и Татнефти, транзит газа в Узбекистан и освоение шельфа Каспия.

В Казахстане успешно работают 23 тыс. российских компаний и совместных с РФ предприятий. Это почти половина всех предприятий с иностранным участием, зарегистрированных в этой стране.

Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Астане на пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием президента России Владимира ПУТИНА. Об этом Информагентство «Девон» узнало из сообщения пресс-службы главы Казахстана.

Сотрудничество в топливно-энергетической сфере между Казахстаном и Россией достигло качественно нового уровня, подчеркнул Токаев. Так, вместе с компанией «ЛУКОЙЛ» казахстанская сторона приступила к разработке крупного морского месторождения «Каламкас-море – Хазар». Инвестиции в проект превысят 6 млрд долларов.

Российские партнеры активно участвуют в нефтегазохимических проектах. Совместно с СИБУРом в 2022 году было запущено крупнейшее в Центральной Азии производство полипропилена. Мощность завода - 500 тыс. тонн в год.

«Это предприятие не только обеспечивает сырьем казахстанских переработчиков, но и экспортирует продукцию в Россию, Китай, Турцию и другие страны, - отметил президент Казахстана. - В сентябре этого года началось строительство производства полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год».

Кроме того, с «Татнефтью» реализуется проект по выпуску бутадиена мощностью 340 тыс. тонн в год.

«Значительных успехов удалось достичь и в газовой отрасли, - добавил Касым-Жомарт Токаев. - Впервые запущен транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Подписано соглашение с Газпромом о транзите российского газа в Кыргызстан. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан».

Глава РК сообщил, что год назад было подписано Межправительственное соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Казахстана и России. Это позволит укрепить фундамент партнерства сторон в энергетической сфере.

Налажено практическое сотрудничество по строительству теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Активно развивается партнерство и в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

При участии российских партнеров в Казахстане уже реализованы проекты общей мощностью 370 мегаватт. В ближайшей перспективе планируется запуск генерации еще одного гигаватта экологически чистой энергии.

За пять лет в рамках Программы совместных действий в области производственной кооперации было реализовано 93 совместных проекта. Инвестиции составили почти $18,5 млрд. Создано более 22 тыс. рабочих мест.

Так, в этом году при участии «Татнефти» в городе Сарань был запущен шинный комплекс. Его проектная мощность - 3,5 млн единиц в год, напомнил Токаев. В сотрудничестве с КАМАЗом углубляется локализация производства машиностроительного оборудования. А «ЕвроХим» и «Уралхим» в Жамбылской области налаживают выпуск минеральных удобрений.

Шинный завод Tengri Tyres – совместное предприятие ПАО «Татнефть» и казахстанской группы «Аллюр». Это первое подобное производство в стране. Мощность завода составляет 3 млн легковых шин и 500 тысяч грузовых шин в год. На заводе работает 760 сотрудников.

Участниками проекта «Каламкас-море-Хазар» являются госкомпания «КазМунайГаз» и ЛУКОЙЛ. Им принадлежат по 50% доли. Оператором месторождений будет ТОО «Kalamkas-Khazar Operating».

Месторождение Каламкас-море находится в центральной части северо-восточного сектора Каспийского моря в 64 км от берега.

В проект разработки планируется привлечь более $6 млрд прямых инвестиций. На этапе обустройства будет создано до 2000 новых рабочих мест.

В 2023 году Информ-Девон сообщал о планах СИБУРа по созданию в Казахстане полиэтиленового производства к 2028 году. Планируемая мощность завода «Силлено» к 2030 году - 1,25 млн тонн. Ресурсной базой для него должно стать Тенгизское нефтегазовое месторождение с аномально высоким содержанием этана. Это позволит снизить зависимость республики от нефтегазохимической продукции.