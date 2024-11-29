ТОР «Железногорск»: «Завод энергетик» освоил производство сигнальных шаров-маркеров для высоковольтных проводов

Резидент ТОР «Железногорск» компания «Завод энергетик» разработала и освоила производство сигнальных шаров-маркеров для высоковольтных проводов. Изделия служат для визуального предупреждения пилотов авиации о наличии линий электропередач, в особенности, проходящих через водные препятствия и ущелья.

Шар-маркер изготовлен из армированного стекловолокном пластика и покрыт специальным составом, защищающим от ультрафиолета и выцветания. Авиационные маркеры для ЛЭП выпускаются в белом, красном и оранжевом исполнении. Заградительные шары располагаются на самом высоком проводе воздушной линии и устанавливаются по чередующейся цветовой схеме, что обеспечивает их наилучшую видимость.

Как отметили в компании, конструктивные особенности комплектующих снижают объем и массу груза при транспортировке шаров в 8 раз, в 10 раз быстрее происходит сборка непосредственно на участке строительства, в сравнении с устройствами других производителей. Специально разработанный спиральный протектор, на который устанавливается шар, обеспечивает защиту и сохранность провода. Шары-маркеры не требуют обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Территория опережающего развития «Железногорск» (Красноярский край) создана 6 февраля 2018 года в соответствии с законом № 473-ФЗ. Количество зарегистрированных резидентов — 18. Создано более 240 рабочих мест, вложено порядка 240 млн рублей инвестиций. Управляющая компания – АО «Атом-ТОР»; действует дочернее общество ООО «Атом-ТОР-Железногорск».