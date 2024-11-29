В Одинцовском городском округе капитально отремонтировано более 38 км линий электропередачи

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках реализации программы капитального ремонта электросетевых объектов на 2024 год отремонтировали 38,49 км кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ на территории Одинцовского г. о.

Произведен ремонт электрооборудования в 10 трансформаторных подстанциях, в 18 ТП выполнен ремонт кровли, фасада и внутренней отделки.

До конца декабря текущего года по программе капитального ремонта электросетевого хозяйства городского округа силами работников компании и подрядных организаций планируется выполнить ремонтные мероприятия еще на 15 электросетевых объектах.

К примеру, для надежного электроснабжения четырех СНТ и коттеджного поселка в районе д. Митькино будут произведены работы на двух КЛ-10 кВ, проходящих от КРУН-746 до распределительной трансформаторной подстанций РТП-31043. Специалисты заменят кабель на участках протяженностью 1,1 км каждый. Также планируется произвести ремонт 1,3 км распределительных сетей 0,4 кВ, которые обеспечивают электроснабжение потребителей коттеджного поселка Солманово Поле от подстанции ТП-410499.

Всего до конца года планируется отремонтировать 7,3 км ЛЭП в г. Одинцово, г. Апрелевка, г. Звенигород, д. Солманово, д. Солослово, д. Щедрино и трансформаторную подстанцию ТП-16019 в Звенигороде.