Энергетики завершили выполнение годовых объемов по капитальному ремонту электросетей в Орехово-Зуевском городском округе

Специалисты «Мособлэнерго» завершили реализацию программы капитального ремонта электросетевого хозяйства на 2024 год в Орехово-Зуевском городском округе. В целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей энергетики отремонтировали 11,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ в д. Анфицерово, Губино, Асташково, п. Авсюнино, Мисцево, г. Куровское, Дрезна, Ликино-Дулево. В ходе работ выполнена замена 252 опор ЛЭП, а также проведен монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) взамен неизолированного провода.

Наибольший объем работ в рамках производственной программы произведен в СНТ «Березка», расположенном рядом с п. Мисцево. Специалисты «Мособлэнерго» в июне текущего года заменили опоры и 4,1 км провода на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. Данные работы повысили надежность электроснабжения 350 участков.

Также в целях предупреждения случаев перерыва снабжения потребителей электроэнергией от падения деревьев на провода линий электропередачи из-за неблагоприятных погодных условий выполнена опиловка в охранной зоне ЛЭП. Всего расчищено от древесно-кустарниковой растительности площадь 27,3 га вдоль трасс.