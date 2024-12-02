Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов посетил с рабочим визитом филиал ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»

В ходе рабочей поездки Александр Гаврилов проинспектировал ход строительства подстанции 110/10/10 кВ «Технопарк». Новая подстанция – масштабный проект компании, реализуемый в интересах инфраструктурного обеспечения развития малого и среднего бизнеса республики. Энергетический объект «Технопарк» строится для технологического присоединения потребителей индустриального парка, созданного в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Новочебоксарск».

Подстанция 110/10/10 кВ «Технопарк» оборудована двумя трансформаторами по 63 МВА. Это не только обеспечит потребности в электрической энергии резидентов новочебоксарского индустриального парка, но и создаст запас мощности для новых потребителей. Установлены современные элегазовые выключатели и трансформаторы тока, средства телемеханики и связи, средства релейной защиты на базе микропроцессорных устройств, выполнены заходы ЛЭП 110 кВ. На подстанции устанавливается современное оборудование исключительно отечественного производства, в том числе произведенное в Чувашии. Сумма инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей.

«Подстанция «Технопарк» - первый энергообъект такого уровня, построенный в Чувашии за многие годы, - подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов. – Это наглядный пример эффективного сотрудничества электросетевой компании и органов власти Чувашской Республики. Создание нового энергетического центра станет стимулом для развития индустриального парка и реализации новых проектов».

В текущем году завершаются строительные и пуско-наладочные работы. В первой половине 2025 года энергетики планируют проведение пуско-наладочных работ и ввод подстанции в эксплуатацию.