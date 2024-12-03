Россия построила зимовочный комплекс в самой холодной и труднодоступной точке планеты

03 дек. 2024, 17:20:19
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Источник:
Арктический и антарктичес...
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На станции Восток в Центральной Антарктиде ввели в эксплуатацию новый зимовочный комплекс. Современное здание площадью около 3 тысяч квадратных метров, оснащенное всем необходимым для безопасной и комфортной работы полярников в экстремальных условиях, было возведено в рекордные сроки – менее чем за пять лет. Новоселье в новом полярном доме отметят участники юбилейной 70-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института. 

В январе 2024 года новый зимовочный комплекс «Восток» был запущен в опытную эксплуатацию. Команду к запуску дал Президент России Владимир Путин в присутствии Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. 
 

«Россия в Антарктиде навсегда, со времён, как открыла Белый континент. Сегодня – важнейшее историческое событие, которое ещё сильнее укрепляет наши позиции. Зимовочный комплекс для внутриконтинентальной станции Восток готов, прошёл испытания экстремальной антарктической зимой, и мы запускаем его в промышленную эксплуатацию. Наши учёные смогут исследовать древнее озеро и природную среду Антарктиды в комфортных условиях, на новейшем оборудовании. Государство обеспечило порядка 70% финансирования важнейшего для страны проекта, в цифрах это 8,313 миллиарда рублей», – прокомментировал событие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

В период завершившейся полярной зимы, когда станция Восток на протяжении девять месяцев работала автономно, тестировались системы жизнеобеспечения. Новый объект успешно прошел испытания: при температуре ниже -80°С на улице в помещениях поддерживалось до +25°С. Комфортный режим температур был не только в жилых комнатах, но и в лабораториях, рабочих зонах и технических отсеках.

«НЗК «Восток» полностью укомплектован и готов принять полярников. На станции смогут комфортно разместиться до 35 ученых в период летних сезонных работ и до 15 человек на зимовке. В пяти модулях станции обустроены комфортные комнаты для проживания, современные лаборатории, медблок с операционной, барокамерой, стоматологическим и рентген-кабинетом, кают-компания с бильярдом, кинозал, спортзал и сауна. Большинство систем жизнеобеспечения имеют резервные мощности на случай нештатной ситуации. Станция также обеспечена качественной интернет-связью, что дает возможность пользоваться привычными мессенджерами и звонить близким. Мы сделали все возможное, чтобы новый комплекс стал по-настоящему удобным для наших полярников», – подчеркнул руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.
«Новая станция возведена менее чем за пять лет – ни одна страна мира не строила в Антарктиде такими высокими темпами. За эти годы на кораблях мы доставили на Южный континент, а затем от побережья вглубь материка свыше 6 000 тонн грузов. Это настоящий подвиг российских полярников, которые при температурах до -60°С месяцами шли походами по бескрайней снежной пустыне на высоту почти 3 500 метров над уровнем моря, работали, преодолевая холод и усталость. Благодаря их усилиям, единственная российская станция в Центральной Антарктиде станет важным логистическим хабом для реализации крупных научных проектов по исследованию палеоклимата Земли и реликтового подледникового озера Восток. В следующем году мы рассчитываем отправиться на поиски древнего льда возрастом до 1,5 миллионов лет. В этом сезоне будут испытываться технологии, которые в будущем позволят проникнуть в тайну озера Восток, миллионы лет закованного под ледяным куполом Антарктиды», – рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

На Востоке также будут созданы новый метеорологический комплекс, единственная в мире станция в южном полушарии по измерению РС-индекса, позволяющая отслеживать активность Солнца и его влияние на жизнедеятельность на планете. Будет проводиться мониторинг УФ-индекса для предупреждения и прогнозирования уровня воздействия солнечного ультрафиолета на организм человека в условиях станции Восток, сбор и исследование космической пыли. На новой станции запустят фитотехнический комплекс для испытаний современных методов круглосуточного выращивания растений. Российские ученые уже регулярно сажают в самой холодной точке планеты зелень, овощи и даже арбузы. На следующем этапе планируют вырастить лесные ягоды – ежевику, голубику и землянику. Подобные технологии могут быть использованы в будущих космических миссиях для обеспечения жизнедеятельности станций.

Финансирование строительства НЗК «Восток» обеспечивалось за счет Российской Федерации и личных средств Леонида Викторовича Михельсона, выступившего с инициативой строительства новой научной станции России в самом труднодоступном уголке Земли. Возведением комплекса занималась компания «Запсибгазпром».

Новая станция состоит из пяти модулей общая длина которых составляет 140 метров, максимальная высота – 17,5 метров. Модули установлены на 36 трехметровых опорах, которые могут быть дополнительно подняты для уборки снега, что позволит станции оставаться не занесенной на протяжении многих лет. Корпус новой станции по периметру защищены утеплителем толщиной от 0,8 до 1 метра. Внутри обустроены современные научные лаборатории, жилые и общественные помещения, энергоцентры и технические блоки для системы очистки и хранения воды, а также гараж. 

Станция Восток – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. Она была основана 16 декабря 1957 года на равнинной снежной поверхности ледникового плато на высоте 3 488 метров над уровнем моря в 1460 км от побережья. Климатические условия на станции Восток самые суровые на Земле. Зимой температура ежегодно опускается ниже значений –70°С, а в летние месяцы крайне редко поднимается выше -30°С. Именно на станции Восток в июле 1983 года была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете – минус 89,2°С. Температурный максимум, зарегистрированный на станции Восток, – минус 13,6°С. При этом среднегодовое атмосферное давление в районе расположения станции составляет 624,2 гПа, а средняя годовая относительная влажность воздуха – 71%. 

Российская Антарктическая экспедиция (РАЭ) – непрерывно работающая экспедиция Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Антарктике. В РАЭ участвуют зимовщики и сезонные отряды, работающие антарктическим летом. В Антарктиде сотрудники института постоянно ведут мониторинг изменений природной среды на 5 круглогодичных станциях: Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный, Прогресс и Восток. В летний период выполняют работы на сезонных полевых базах Молодёжная, Дружная-4, Оазис Бангера, Русская и Ленинградская.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) – ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором по организации и осуществлению деятельности в Арктике. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8.10.2012 г. №1872-р ААНИИ назначен государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Антарктике в интересах Российской Федерации. За 100 лет научной работы специалистами института организовано более 1 100 экспедиций в Арктику и Антарктиду. В 1994 году институту был присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации. С 2017 года институт возглавляет доктор географических наук, профессор РАН Александр Макаров. 

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