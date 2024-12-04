Федор Опадчий: Мы стоим на пороге системного развития электроэнергетики

3 декабря на пленарной сессии Международного форума «Электрические сети» (МФЭС–2024) в Москве Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий рассказал о приоритетных задачах по развитию энергосистемы России в перспективе до 2042 года.

В главном событии деловой программы форума также приняли участие председатель Комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак и топ-менеджеры российских энергокомпаний.

Отвечая на вопрос модератора о Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, которая сейчас находится на утверждении в Правительстве РФ, Федор Опадчий отметил, что этот стратегический документ является, прежде всего, одним из сценариев перспективного развития энергосистемы России до 2042 года, направленным на формирование рациональной структуры генерирующих мощностей с учетом покрытия приростов потребления, модернизации и вывода из эксплуатации устаревающего оборудования. По словам Федора Опадчего, одна из основных задач Генсхемы – дать сигнал для своевременного принятия решений по строительству объектов генерации длительного цикла – АЭС и ГЭС, ввод которых не может быть обеспечен в краткосрочный период.

Глава Системного оператора пояснил, что проект Генсхемы основан на «консервативном» прогнозе электропотребления. Так, среднегодовой темп прироста потребления электроэнергии на ближайшие 18 лет прогнозируется на уровне 1,2%. При этом ожидается, что на горизонте до 2030 года тот же показатель составит 2,2%. Хотя за прошедшие 10 месяцев 2024 года прирост потребления электроэнергии к аналогичному периоду 2023 года уже составил 3,7% (без учета дополнительного дня високосного года).

«Мы довольно долго жили за счет запаса, построенного в советское время и частично обновленного в рамках программы ДПМ. К сегодняшнему дню весь этот запас исчерпывается, и уже в ближайшие годы нам необходимо обеспечить развитие энергосистемы там, где наблюдаются точки роста. Мы, безусловно, стоим на пороге системного развития электроэнергетики», – сказал Федор Опадчий.

По словам главы Системного оператора, на тех территориях страны, где уже спрогнозирован перспективный дефицит электрической мощности, до 2030 года требуется построить новые генерирующие мощности. Также дефицитные энергорайоны необходимо обеспечить крупными сетевыми решениями, которые подразумевают строительство магистральных линий электропередачи из энергорайонов с избыточным объемом генерации. Ликвидация таких избыточных зон и более рациональное перераспределение мощности между разными энергорайонами страны является одной из приоритетных задач развития энергосистемы России в ближайшее десятилетие.

«Решения по расширению электросетевой инфраструктуры, заложенные в проект Генсхемы, направлены на обеспечение выдачи мощности новых крупных объектов генерации, присоединение крупных потребителей и повышение уровня связанности между большими макрорегионами внутри Единой энергосистемы. По прогнозу, предлагаемые меры обеспечат отсутствие избыточных зон на горизонте 2042 года», – отметил Федор Опадчий.

Также участники пленарной сессии посетили выставочную часть МФЭС–2024, где познакомились с продукцией крупнейших производителей отечественного энергетического оборудования, которые разрабатывают комплексные решения для объектов энергетики.

Международный форум «Электрические сети» проводится более 25 лет и направлен на обсуждение и решение профессиональным сообществом приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности. Традиционно в работе форума участвуют представители органов государственной власти, специалисты электроэнергетической и электротехнической отраслей, научные эксперты.