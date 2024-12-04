Кабельщики на МФЭС 2024. Фоторепортаж RusCable.Ru

В Москве в период с 3 по 5 декабря 2024 года в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», в выставочном павильоне №2, в залах №7 и 8 проходит Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС). RusCable.Ru посетил мероприятие и подготовил фоторепортаж. Что, как и в каком формате кабельщики презентуют на энергетическом смотре? Насколько действительно выставка интересная и насыщенная, узнайте из фотографий.

В объектив попали: УНКОМТЕХ, Угличкабель, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ИНКАБ, ОПТИК-ЭНЕРГО (ЭМ-КАБЕЛЬ, САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА), Богословский кабельный завод, ЭЛКА-КАБЕЛЬ, Чувашкабель и ФОРЭНЕРГО.

МФЭС 2024 – мероприятие, объединяющее тысячи специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов государственной власти, специалистов проектного и строительного направления. Мероприятие, направленное на обсуждение и решение профессиональным сообществом приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности.