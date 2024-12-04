Новое освещение установили на региональных трассах в Костромской области
Власти Костромской области оборудовали искусственное освещение на 12 участках региональных дорог в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации региона в среду.
"В 2024 году на 12 участках региональных дорог в семи муниципальных районах подрядные организации выполнили устройство линий искусственного освещения общей протяжённостью более 20 км", - говорится в сообщении.
В частности, работы выполнены на участке дороги "Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово" и на подъезде к Пыщугу в черте села Согра и деревни Белая. Суммарная длина линий составила 7,6 км. Еще новое освещение установлено в границах посёлка Антропово и села Палкино на участках дороги "Антропово-Палкино-Кадый, Палкино-Клеванцово", а также на подъезде к Антропово - общей протяженностью 7 км.
Кроме того, в Нерехтском районе на дороге "Нерехта-Владычное-Волгореченск" опоры и фонари установили на участках протяженностью 1,7 км в границах села Семёновское и Владычное.
"В планах "Костромаавтодора" - реализация новых проектов по освещению региональных трасс. Так, сегодня проводится работа по определению подрядной организации, которая установит опоры и фонари в деревне Большое Андрейково, и тем самым завершит мероприятия по освещению всего пути от Костромы до Красного-на-Волге (...) Планируется также выполнить строительство электролиний на участке дороги "Боговарово-Лебеди"", - добавили в обладминистрации.