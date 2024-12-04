Новое освещение установили на региональных трассах в Костромской области

Власти Костромской области оборудовали искусственное освещение на 12 участках региональных дорог в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации региона в среду.

"В 2024 году на 12 участках региональных дорог в семи муниципальных районах подрядные организации выполнили устройство линий искусственного освещения общей протяжённостью более 20 км", - говорится в сообщении.

В частности, работы выполнены на участке дороги "Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово" и на подъезде к Пыщугу в черте села Согра и деревни Белая. Суммарная длина линий составила 7,6 км. Еще новое освещение установлено в границах посёлка Антропово и села Палкино на участках дороги "Антропово-Палкино-Кадый, Палкино-Клеванцово", а также на подъезде к Антропово - общей протяженностью 7 км.

Кроме того, в Нерехтском районе на дороге "Нерехта-Владычное-Волгореченск" опоры и фонари установили на участках протяженностью 1,7 км в границах села Семёновское и Владычное.