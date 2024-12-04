Юрий Трутнев встретился с инвесторами Сахалинской области

В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по реализации инвестиционных проектов на территории Сахалинской области.

«Сахалинская область – территория с большим инвестиционным капиталом. По итогам прошлого года здесь был достигнут рекордный показатель по инвестициям в основной капитал – более 300 млрд рублей. За девять месяцев этого года прирост составил 23 % относительно аналогичного периода 2023 года. При этом если пять лет назад нефтегазовые проекты были основным направлением инвестиций, то сейчас доля инвестиций в иных секторах экономики выросла до 72 %. Работа по привлечению инвестиций в регион определяет темпы его экономического роста, создает условия для обновления и улучшения социальной сферы, развития территории в целом», – открыл совещание Юрий Трутнев.

В Сахалинской области внедрена комплексная система мер государственной поддержки инвестиционных проектов. Действуют две ТОР «Сахалин» и «Курилы», Свободный порт Владивосток, преференциальный налоговый режим на Курильских островах. С применением мер государственной поддержки на территории Сахалинской области реализуется 144 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций (по соглашениям) порядка 270 млрд рублей, из которых 97 млрд уже вложено. Введено в эксплуатацию 45 предприятий, создано более 7,5 тысяч новых рабочих мест.

Обсуждалось освоение Киринского месторождения проекта «Сахалин-3» на континентальном шельфе Охотского моря. Реализация проекта направлена на развитие Сахалинского центра газодобычи. Киринское газоконденсатное месторождение было введено в разработку в 2013 году, его промышленная эксплуатация началась в четвёртом квартале 2014 года. В настоящее время выполняются работы по расширению обустройства для вывода месторождения на проектную мощность. Киринское месторождение на сегодняшний день является единственным месторождением на российском шельфе, где добыча ведётся с помощью подводного добычного комплекса, без использования платформ и иных надводных сооружений.

В городе Корсаков ГК «Самолет» построит жилой комплекс в рамках программы «Дальневосточный квартал» на территории опережающего развития «Сахалин». Объём инвестиций в проект составит 66 млрд рублей. В дополнение к новому жилью, общей площадью более 460 тыс. кв. метров, в Корсакове появятся шесть детских садов, две среднеобразовательные школы, новые объекты торговли и обслуживания населения, десять многоуровневых паркингов, детские и спортивные придомовые площадки. Будет проложена сеть велодорожек и прогулочных пешеходных зон. Новые кварталы озеленят и благоустроят по современным стандартам в рамках единой концепции проекта, получившего название «Сердце Сахалина».

«Реализуемый в рамках долгосрочного плана развития Южно-Сахалинской агломерации и программы "Дальневосточный квартал" проект "Сердце Сахалина" преобразит облик Корсакова. Здесь мы создадим пространство для жизни нового уровня, которое будет привлекать в Корсаков людей всех возрастов, придаст новый импульс экономике агломерации. Важной частью проекта станет развитие социальной и инженерной инфраструктуры – здесь при нашем непосредственном участии появятся новые школы, детские сады, востребованные объекты коммерческой инфраструктуры, зоны для активного отдыха и прогулок. На некогда пустовавшей локации появится современный городской квартал, отвечающий всем требованиям современного человека. Уверен, что при поддержке Минвостокразвития России и КРДВ совместно с правительством Сахалинской области мы достигнем намеченных целей и создадим новую точку притяжения для людей», – считает партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков.

Руководство компании «Дрон Солюшнс» доложило о работе нового предприятия по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Одно из направлений работы компании связано с выпуском беспилотных авиационных систем (БАС) для выполнения задач по контролю акваторий и мониторингу границ. Готовится сдача первой продукции. Второе направление – запуск регулярного сообщения по доставке медицинских грузов вместе с «Аврора БАС». Обсуждается создание в Южно-Сахалинске первого в России специализированного хаба под эту задачу. Компания прорабатывает создание специализированных термостабилизированных контейнеров в партнерстве с профильной организацией-разработчиком. Третье направление – мониторинг лесных пожаров. Работа ведётся с авиакомпанией «Тайга». Основным запросом-предложением компании стало комплексное внедрение БАС на море в целом и для Севморпути в частности. Предложение разработано на базе реализованных проектов, в том числе по маркированию айсбергов и проведению поисково-спасательных операций в Карском и Баренцевом морях, подсчёту тюленей на Белом море, мониторингу ледовой проводки у берегов Сахалина и Хабаровского края. Результатом второго летнего проекта в 2025-2026 годах станет системное внедрение БАС на разных судах и портах с дальнейшей оценкой экономической эффективности разных сценариев применения. Юрий Трутнев поручил оказать помощь инвестору в реализации данного проекта с использованием мер поддержки для его наибольшей эффективности.

Рассматривалось создание современного портового логистического комплекса в Корсаковском порту. Проект реализует компания «Логин дело». Запланирована модернизация порта. В июле 2024 года завершена сделка по приобретению основного оператора порта – АО «Корсаковский морской торговый порт». В рамках проекта планируется ремонт и усиление парка специализированной портовой техники; восстановительные работы по реконструкции причалов, зон хранения грузов и подходных транспортных путей; оптимизация системы управления портом и значительного увеличения объёма грузовой базы.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заметил, что ежегодный рост инвестиций в Сахалинскую область показывает, что взаимодействие между властью и бизнесом налажено и приносит свои плоды.

«Если рассматривать каждый инвестиционный проект отдельно, там есть задачи, которые требуют решения. К примеру, в этом году мы приступили к реконструкции Корсаковского порта. Мы намерены обратиться к инвестору с тем, чтобы ускорить строительные работы. Среди важнейших направлений также – жилищное строительство. На протяжении последних лет на Сахалине и Курилах мы ежегодно вводим по 500 тыс. кв. метров жилья. Сегодня оказываем поддержку строительным компаниям, чтобы они могли сохранить и увеличить объемы в условиях повышения ставок. Совместно с банками ищем соответствующее решение и поддерживаем ряд социальных программ по обеспечению жильем, в первую очередь, наших воинов. Совместная работа с инвесторами ведется по множеству направлений. По каждому из них региональное правительство берет на себя часть работы и старается работать на опережение», – считает он.

Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев ещё раз обратил внимание на необходимость поддержки инвесторов.