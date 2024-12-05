«Камский кабель» получил сертификат EcoMaterial, подтверждающий безопасность продукции компании для человека и природы
05 дек. 2024, 16:15:00
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«Камским кабелем» получен сертификат EcoMaterial, подтверждающий безопасность его продукции для человека и окружающей среды. Документ выдан на основе результатов тестирования, проведенных в независимой аккредитованной лаборатории. Экспертиза показала, что кабели и провода производства «Камского кабеля» полностью отвечают критериям экологического стандарта EcoMaterial 2.0 для ст...
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IEK GROUP открыла новый склад в Ростове-на-Дону
05 дек. 2024, 16:30:00
Новый складской комплекс IEK GROUP открылся в Ростове-на-Дону. Период тестового запуска завершен, и компания уже приступила к регулярным отгрузкам. Склад класса А отвечает современным требованиям логистики. Его площадь составляет 5500 кв. м, объем товарного запаса — 6000 куб. м, пропускная способность — 4500-5000 куб. м в месяц (из них 2200-24...
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Томсккабель предлагает систему индивидуальных скидок
05 дек. 2024, 14:30:00
Томсккабель готов предложить систему индивидуальных накопительных скидок в зависимости от заказанного объёма продукции в предыдущем месяце. Индивидуальная накопительная скидка предоставляется При заказе продукции в предыдущем месяце на сумму: 5 000 000 - 10 000 000 руб. 0,5% 10 000 001 - 15 000 000 руб. 1% 15 000 001 - 20 000 000 руб. 1,5% свыше 20 000 000 руб. 2% Период акции...
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Предствители ПО ФОРЭНЕРГО представили доклады в рамках конференции на МФЭС-2024
05 дек. 2024, 12:30:00
В рамках МФЭС 4 декабря прошла Конференция «Линии электропередачи — кровеносные сосуды энергетики», организуемая холдингом «ФОРЭНЕРГО» совместно с Ассоциацией «Электросетьизоляция». На конференции свои доклады по актуальной отраслевой тематике представили ведущие производители оборудования и материалов для ЛЭП. Представители компаний выступили со следую...
Испытания на прочность: новая линейка кабелей PowerMax успешно проходит пожарные тесты
05 дек. 2024, 12:00:00
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает знакомить с новой линейкой кабелей под брендом «PowerMax». В этот раз речь пойдет о проведении пожарных испытаний. В кабелях PowerMax® была увеличена радиальная толщина изоляции, что позволило повысить электрическое сопротивление изоляции. Благодаря этому кабель способен выдерживать более высокие нагрузки, особенно в услови...
Продукция «МКФ» — на конференции «Судовой электромонтаж»
05 дек. 2024, 10:45:16
АО «МКФ» продолжает участие в V Всероссийской научно-технической конференции «Судовой электромонтаж», которая проходит на двух площадках: в Северодвинске и Санкт-Петербурге. 12 декабря предприятие выступит во втором этапе конференции. Первый этап мероприятия прошел 31 октября. Это был круглый стол, участники которого обсудили ключевые проблемы судового электромонтажа, а...
Режкабель «В Деле!»
05 дек. 2024, 09:15:13
6 ноября в Екатеринбурге прошла масштабная бизнес-конференция «В Деле!», организованная одной из крупнейших транспортных компаний, с которой Режкабель сотрудничает уже около 20 лет. Участники мероприятия, включая специалистов отдела сбыта Режевского кабельного завода, ознакомились с роботизацией складской логистики, применением искусственного интеллекта для снижения числа инцидентов, а...
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Ассоциация НОПСМ и EL-Комитет проведут очередную встречу с одним из крупнейших застройщиков РФ
04 дек. 2024, 16:30:00
Ассоциация НОПСМ и EL-Комитет приглашают на семинар с ГК «ОСНОВА» и Торговой площадкой SMARTBASE. Дата: 18 декабря 2024 года Время: с 11:00 до 14:00 Место проведения: Москва, Даев переулок, 20 Это уникальная возможность установить прямой диалог с руководителями ГК «ОСНОВА» — холдинга, который стабильно развивает ключевые направления россий...
Успех компаунда GELEN HE6062 от GENESIS
04 дек. 2024, 14:00:11
GENESIS с гордостью представляет свои достижения в разработке нового материала — GELEN HE6062. Этот компаунд был использован для создания высоковольтного кабеля с напряжением 110 кВ и сечением 630 мм², который успешно прошел все испытания и был поставлен на объекты энергетической отрасли в Казахстане. Так, в рамках этого проекта было продано и введено в эксплуатацию 25 км кабеля. Все...
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Московский завод «Мосэлектрощит» расширяет производство шинопроводов
04 дек. 2024, 12:45:00
ООО «Мосэлектрощит», один из ведущих производителей шинопроводов в России (входит в промышленную Группу «НЭК»), расширяет производство распределительных и магистральных шинопроводов серии «Эфибар» в г. Коврове, Владимирской области. Учитывая востребованность продукции и растущие объёмы заказов, расширение производственной площадки определено, как одно из прио...
Разработка разгрузит электрические сети
04 дек. 2024, 12:00:11
Группа «Терра-Ток» приняла участие в деловой программе Международного форума «Электрические сети». Компания представила инновационную разработку для создания умной зарядной инфраструктуры. «Терра-Ток» стала участником круглого стола, посвящённого теме эффективной и бесперебойной работе электрических сетей. Мероприятие прошло в рамках Международного форума &l...
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Алюминиевая Ассоциация совместно партнерами проводит большой объем НИОКР, благодаря чему на кабельный рынок выводится инновационная продукция
04 дек. 2024, 10:15:00
28 ноября на базе ГК «Москабельмет» состоялось заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации, в котором приняли участие ведущие кабельные предприятия алюминиевой отрасли и энерготехнического холдинга ПАО «Россети». Участники мероприятия обсудили актуальные тренды применения алюминия в энергетике, вопросы стимулирования спроса на кабельную продукцию из ин...
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Генеральный директор КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного Солдата
04 дек. 2024, 10:00:10
Генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного Солдата. 3 декабря в России вспоминают подвиг Неизвестного Солдата. Это герои, чьи имена мы никогда не узнаем, самоотверженно защищали Россию, навечно вписав свой подвиг в историю нашей страны. - В этот памятный день вместе со многими о...
ПО «ФОРЭНЕРГО» и НПО «Стример» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве на МФЭС-2024
04 дек. 2024, 09:45:10
3 декабря 2024 года ПО «ФОРЭНЕРГО» и НПО «Стример» во время проходящей в Москве выставки «Международный форум электрические сети - 2024» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия в разработке, создании и реализации ещё одного перспективного продукта, внедрение которого должно позволить значительно...
Заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации прошло в «Москабельмет»
04 дек. 2024, 09:30:01
28 ноября прошло заключительное в этом году заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации России. Оно состоялось на площадке ГК «Москабельмет». Участники рынка и члены Ассоциации подвели итоги года и обсудили планы на 2025 год, в числе которых укрепление позиций алюминиевых технологий в энергетике. Мероприятие, организованное при поддержке Минпромторга, Фонда раз...
Эксперты Группы ПОЛИПЛАСТИК вошли в состав Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Минстрое РФ
04 дек. 2024, 09:15:01
3 декабря состоялось заседание Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации. Представители Группы ПОЛИПЛАСТИК были избраны в качестве экспертов Комиссии. На прошедшем заседании был намечен план работы данного подразделения Общественного совета на предстоящий – 2025-й год. В перечень мероприятий включены изучение отчетов...
НПП «Гиперлайн» приглашает на круглый стол в НИУ МГСУ 10 декабря
03 дек. 2024, 14:45:00
Информационные системы становятся ключевым элементом управления многоквартирными домами. С учетом современных требований к жилью и внедрения передовых технологий, приглашаем вас на круглый стол «Современные тенденции построения информационной системы в многоквартирном доме». Дата и место проведения: 10 декабря 2024 года, с 10:00 до 14:00, 9 студия Открытой сети НИУ МГСУ (возможна о...
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Кабеленесущие системы МЕКА — в Реестре Минпромторга
03 дек. 2024, 12:15:07
Кабеленесущие системы компании «МЕКА» включены в Реестр отечественной промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Это подтверждает российское происхождение продукции и открывает возможности для участия в государственных закупках и тендерах. На протяжении 25 лет «МЕКА» предлагает рынку высококачественные кабеленесущие системы, включая лестничные и ли...
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на форуме «Электрические сети»
03 дек. 2024, 12:00:07
На стартовавшем сегодня в Москве Международный форум «Электрические сети» Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляет изделия медеплавильного цеха и цеха металлопроката, разнообразную кабельную продукцию и совместную разработку с НИУ «МЭИ» и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск РФ – «Быстровозводимые электрические сети». Форум...
РУСЭЛ представит передовые разработки на выставке «Электрические сети»
03 дек. 2024, 10:59:51
На международной выставке «Электрические сети-2024» холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) представит свои передовые разработки. Среди них – высокотехнологичное оборудование, включенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр российского программного обеспечения. Посетители выставки смогут ознакомиться с низковольтным комплектным устройство...
Обучение на рабочем месте: новые обучающие ролики для сотрудников кабельного завода «Паритет»
03 дек. 2024, 10:15:00
На кабельном заводе "ТПД Паритет" внедрена новая система обучения персонала. С сегодняшнего дня запущен просмотр обучающих видеороликов на участке перемотки, где установлено аудиосопровождение для восьми рабочих мест. Темы роликов охватывают ключевые аспекты работы, включая: использование принтера, оформление технической документации, методы контроля качества и устранен...
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