«Россети Кубань» приняли на баланс 106 энергообъектов в семи районах Кубани и Адыгеи

Адыгейский филиал «Россети Кубань» с начала 2024 года принял в эксплуатацию 52 комплектные трансформаторные подстанции и 54 линии электропередачи 10-0,4 кВ общей протяженностью свыше 115 км в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края, а также Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском, Шовгеновском районах Республики Адыгея.

Программу консолидации электросетевого комплекса энергетики осуществляют в качестве системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) Краснодарского края и Республики Адыгея. Статус СТСО присвоен «Россети Кубань» в сентябре текущего года в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, регламентирующими создание в субъектах РФ единого центра ответственности за надежность электроснабжения потребителей.

Специалисты энергокомпании приняли активы муниципальных образований, сельских поселений, госучреждений, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в пользование по договору безвозмездной передачи или аренды из-за отсутствия у собственников возможности осуществлять надлежащее содержание энергообъектов.

Выполненные мероприятия направлены на обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса, а также устойчивого и динамичного развития энергосистемы. Одним из главных преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых абонентов.

Энергетики напоминают, что обслуживание энергообъектов должно проводиться в строгом соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям. Изношенное оборудование часто становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста потерь электроэнергии.