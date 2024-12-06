Разработка «Росэлектроники» обеспечит интеграцию оборудования на объектах ТЭК

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки индустриальных преобразователей протоколов на предприятия топливно-энергетического комплекса. Устройства позволяют заместить аналогичные иностранные устройства на объектах критической информационной инфраструктуры и интегрировать в единую сеть датчики, программируемые контроллеры, системы автоматизации и другое оборудование, совместимое с самым распространенным промышленным протоколом обмена данных Modbus.

Преобразователи протоколов разработаны и выпускаются БПО «Прогресс» (в составе Концерна «Автоматика» входит в «Росэлектронику»). Устройства используются в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами. Изделия обеспечивают взаимодействие оборудования, работающего с разными типами коммуникационных протоколов – Modbus RTU и Modbus TCP. Преобразователи выполнены на базе отечественного процессора «Байкал-1» и имеют интерфейс RS-485, обеспечивающий передачу данных небольшого объема между устройствами на расстояния до 1200 метров с использованием витой пары.

Изделия являются прямым аналогом иностранных устройств, что позволяет бесшовно устанавливать их на замену импортного оборудования, сохраняя функциональность существующей системы. Преобразователи БПО «Прогресс» отличают высокие эксплуатационные характеристики. Изделия могут работать в диапазоне температур от -40 до +70 градусов по Цельсию при влажности воздуха от 5% до 95%.