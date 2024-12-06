СИБУР запустил первый в России Центр пилотирования технологий в области базовых полимеров

На базе тобольского кластера производств СИБУРа открыт первый в России и не имеющий аналогов в мире Центр пилотирования технологий. Его запуск позволит до 10 раз ускорить разработку собственных катализаторов и новых марок базовых полимеров. Центр встроен в вертикаль научно-исследовательский инфраструктуры СИБУРа и станет важным звеном в процессе масштабирования новых продуктов от лабораторного этапа до промышленного производства.

В торжественном открытии Центра пилотирования технологий приняли участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Базовые полимеры – полиэтилен и полипропилен – являются наиболее востребованными полимерами и широко применяются в строительстве, медицине, транспортной отрасли, пищевой промышленности, агропромышленном комплексе и нефтегазовой отрасли. Уникальная инфраструктура Центра пилотирования сочетает в себе 12 технологий получения полипропилена и полиэтилена, что охватывает 90% технологий, представленные в РФ.

До сих пор после испытания в лабораториях все разработки поступали сразу на промышленные мощности, и тестирование приводило к учащению перенастройки режимов и производственных переходов. Запуск мультифункционального центра позволяет переключить на него все циклы испытаний. Он будет масштабировать катализаторы, создавать новые продукты и технологии производства базовых полимеров без необходимости переключения режима работы основных промышленных производств. Комбинируя катализаторы и технологии, центр будет создавать готовые технологические и инженерные решения. С учетом того, что в Тобольске предполагается испытывать не менее 5 катализаторов и тестировать запуск около 10 новых марок полимеров в год, положительный эффект от запуска центра для отраслей переработки может измеряться в сотнях тысяч дополнительных тонн современных синтетических материалов ежегодно.

На мощностях центра будут испытываться российские разработки катализаторов, включая хромовые, титан-магниевые и металлоценовые, которые ведутся компанией в партнерстве с ведущими научными организациями России. В области разработки катализаторов партнерами СИБУРа выступают институты РАН и Московский государственный университет. Совместная работа помогает разрабатывать отечественные технологии, которые не уступают западным аналогам и обеспечивают доступность наиболее востребованных синтетических материалов и создание их новых поколений.

«Важное значение имеет не только то, что компания каждый год вкладывает порядка 6-7 млрд рублей в научные исследования и разработки, но и то, что она делает это эффективно. Новый Центр пилотирования позволяет в 10 раз ускорить внедрение инноваций в производство. Мы очень ценим партнерство между компанией СИБУР и нашими университетами, научными организациями. У СИБУРа уже 10 исследовательских центров, которые развивают науку и технологии, необходимые нашей стране. Такой успешный опыт заслуживает масштабирования. Мы в Правительстве в рамках реализации нового национального проекта «Новые материалы и химия», который поручил нам Президент Владимир Путин, обязательно будем использовать наработанные СИБУРом эффективные механизмы», – подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Центр пилотирования станет важным звеном в цепочке создания полного цикла отечественных разработок в области базовых полимеров. Его запуск ускоряет внедрение новых продуктов и катализаторов, минимизируя производственные риски. Вместе с будущими объектами, такими как Исследовательский центр СИБУР Инновации в Казани и фабрика по производству катализаторов, мы уверенно движемся к цели – обеспечить всю цепочку отечественных технологий до 2030 года. Это позволит гарантировать технологическую независимость страны в области полимеров, а также откроет новые возможности для достижения лидерства, за счёт создания инноваций в синтетических материалах», - отметила Дарья Борисова, член правления и управляющий директор по развитию и инновациям СИБУРа.