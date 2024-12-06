Энергетики завершают самые сложные этапы строительства новых линий для трех сел Хакасии

Новые линии электропередачи необходимы для территорий Калининского энергоузла: по одной линии дополнительно будет запитано село Зелёное, по второй - п. Расцвет, три линии - для Калинино-3. На текущий момент «Хакасэнерго» завершают ключевые работы для подключения построенных энергообъектов к существующей сети.

Бурение гидропрокола под автодорогой для прокладки кабеля от подстанции 110 киловольт «Калининская» для энергетиков стало самой сложной фазой при строительстве пятой линии 10 киловольт для села Калинино 3. ЛЭП в двух точках должна пересечь федеральную трассу: единственный возможный вариант перехода – под дорожным полотном.

- Первое буровое оборудование из Красноярска еще на старте не смогло пройти грунт: невозможно пройти железобетонные строительные блоки, о которых изначально в документации информации не было. Заказали более мощную установку из Казани, которой сегодня и производим первый из двух проколов под кабель, - разъясняет директор филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Хакасэнерго» Николай Шепырев.

Второй прокол на днях необходимо сделать под кольцевой развязкой вблизи аэропорта для перехода пятой новой линии на ул. Ленина. Параллельно «Хакасэнерго» ведется работа по участкам трех построенных линий на подстанции 110 кВ «Рассвет». Здесь завершена укладка кабеля для подключения ЛЭП 10 кВ к подстанции.

Новые линии электропередачи необходимы в дополнение к существующим, их пропускной способности не хватало для быстрорастущих территорий Калининского энергоузла. В Калинино-3 одну линию уже ввели в эксплуатацию в начале ноября.