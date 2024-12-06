Новый резидент ТОР «Забайкалье» освоит крупное золото-медное месторождение

Компания «Промышленные Инвестиции» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» с проектом по разработке золото-медного месторождения «Лугоканское». Объём капитальных вложений в проект составит более 150 млрд рублей. Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината мощностью до 14 млн тонн руды в год. После запуска предприятие обеспечит рабочие места для 1750 человек.

Лугоканская площадь находится на территории Газимуро-Заводского муниципального округа Забайкальского края. По оценкам специалистов, ресурсная база месторождения превышает 150 тонн золота и 600 тысяч тонн меди.

По словам заместителя генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергея Скалия, режим ТОР предоставляет инвесторам условия для реализации масштабных проектов с высокой финансово-экономической эффективностью, позволяет вводить важные для страны производства в более короткие сроки. Добыча полезных ископаемых, драгоценных металлов, которыми богат регион, помогает быстрее развивать социальную и экономическую сферы Дальнего Востока и Арктики, поэтому такие проекты должны пользоваться широким набором инструментов поддержки со стороны государства.

«Мы оказываем компании комплексную поддержку на всех этапах создания нового предприятия, обеспечим применение необходимых налоговых льгот и административных преференций. Ранее Минвостокразвития России, КРДВ и региональными властями проведена работа по расширению границ ТОР «Забайкалье» для присвоения статуса резидента компании «Промышленные Инвестиции», - заявила директор КРДВ Забайкалье Дина Архипенко.

По данным КРДВ, сегодня на территории Забайкалья реализуется 81 проект с инвестициями свыше 723 млрд рублей, создается около 33 тысяч рабочих мест. Бизнес фактически вложил 334 млрд рублей и создал 11 тыс. рабочих мест для забайкальцев.