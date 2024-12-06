«Россети Кубань» предоставили почти 200 мегаватт мощности новым потребителям в центральных районах Кубани и Адыгеи

Краснодарский филиал «Россети Кубань» с начала 2024 года исполнил 7,8 тыс. договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям. Новым потребителям предоставлено 196 МВт мощности.

Среди обеспеченных электроэнергией – 11 социальных объектов: школы, детские сады, амбулаторно-поликлинические отделения, физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты культурно-досуговой сферы.

В числе новых потребителей компании – Дворец самбо, являющийся частью спортивного кластера «Город спорта» в Краснодаре, Центр гражданского воспитания молодежи Кубани и гимназия в Северском районе, культурно-досуговый центр в Динском районе. Кроме того, к сетям подключили школы в пригороде краевой столицы, фельдшерско-акушерские пункты и культурно-досуговые учреждения в Тахтамукайском и Теучежском районах Республики Адыгея.

Для подключения объектов, возведенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики построили линии электропередачи и установили комплектные трансформаторные подстанции, обеспечивающие транзит электроэнергии к объектам. Электроснабжение социальных учреждений выполнено с применением самонесущего изолированного провода, надежного в эксплуатации и безопасного для окружающих. При работах энергетики использовали современные технологии и материалы отечественного производства.

Специалисты Центра обслуживания клиентов филиала приняли с начала 2024 года 10,9 тыс. заявок на увеличение существующей мощности и подключение новых абонентов, что на 6 % выше показателя аналогичного периода 2023 года.

Информация о процедуре технологического присоединения доступна на сайте компании «Россети Кубань». Также заявку на подключение к сетевой инфраструктуре можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.