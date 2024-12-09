«Россети Кубань» строит новую подстанцию в Новороссийске

Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» приступили к строительству новой высоковольтной подстанции и двухцепного участка высоковольтной линии 110 кВ. Новый энергообъект расположен в промышленной зоне города Новороссийска.

Питающий центр будет построен для технологического присоединения объектов Новороссийского судоремонтного завода. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 700 млн рублей.

На подстанции будет установлено два силовых трансформатора мощностью 25 МВА каждый. Новый объект оснастят современными высоконадежными элегазовыми и вакуумными выключателями, разъединителями, трансформаторами тока и напряжения отечественного производства. На новом питающем центре внедрят высокотехнологичные системы автоматизации и управления, устройства релейной защиты, системы связи и передачи информации.

В настоящее время на строительной площадке выполняются подготовительные работы по планировке, вывозу грунта и устройству подпорных стен.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около миллиона человек. Юго-Западные электрические сети – это 79 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 7 тыс. км.