Модернизация электросетей Якутии: на подстанции «Хандыга» установлен современный российский шунтирующий реактор

На подстанции 110 кВ «Хандыга» Томпонского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) успешно введен в эксплуатацию управляемый шунтирующий реактор (УШР) российского производства. Это современное оборудование значительно повысит надежность и эффективность электроснабжения крупного региона Якутии.

УШР предназначен для стабилизации напряжения и управления реактивной мощностью в магистральных сетях. Его внедрение позволит существенно снизить потери электроэнергии и автоматически поддерживать необходимый уровень напряжения в сети.

С 4 по 6 декабря специалисты Центральных электрических сетей провели комплексное опробование нового оборудования. С 7 декабря УШР функционирует в штатном режиме. Он установлен для стабилизации напряжения на линии электропередачи 110 кВ «Хандыга — Нежданинское», питающей Нежданинский горно-обогатительный комбинат.

Кроме того, ввод нового оборудования повысит надежность электроснабжения потребителей Томпонского, Чурапчинского и Таттинского районов, питаемых по линии электропередачи 110 кВ «Чурапча — Хандыга». Это значительный шаг в модернизации энергетической инфраструктуры региона.