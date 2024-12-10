Сахалинэнерго выполнило первый этап реконструкции системообразующей ЛЭП «Лермонтовка – Краснопольская»

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) выполнило первый этап реконструкции участка системообразующей линии электропередачи напряжением 220 кВ, соединяющей подстанции «Лермонтовка» и «Краснопольская». ЛЭП имеет важное значение для надежного энергоснабжения потребителей острова, являясь частью северного кольца островной энергосистемы. От нее также зависит стабильная подача электроэнергии Макаровскому и Углегорскому районам.

Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения в сложных климатических условиях региона.

Линия электропередачи «Лермонтовка - Краснопольская», общей протяженностью свыше 67 километров, введена в эксплуатацию около 60 лет назад, когда расчётные нормы на стенку гололеда составляли от 10 до 25 мм. ЛЭП неоднократно подвергалась воздействию мощных циклонов, что приводило к деформации опор, обрывам проводов и повреждениям сцепной арматуры. Несмотря на проводимые ремонтные работы, на сегодняшний день линия требует масштабной модернизации из-за повышенных гололедных нагрузок. На сегодняшний день они в разы превышают проектные параметры и составляют от 35 мм и выше на стенку гололеда.

Реконструкция линии проходит в несколько этапов. В текущем году с целью уменьшения длины пролетов уже установлены две дополнительные опоры ЛЭП, произведена замена 14 опор и старого провода на облегченный компактированный провод c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении. Также установлены птицезащитные устройства различных типов.

В 2025 году энергетики приступят к замене наиболее проблемного участка ЛЭП протяженностью свыше 20 километров, который пересекает главный водораздел Японского и Охотского морей – Камышовый хребет Западно-Сахалинских гор.

Источники финансирования проекта – средства РусГидро и Сахалинэнерго. Планируется, что реконструкция ЛЭП завершится в 2026 году.

Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило пять лет назад. Всего будут реконструированы или вновь построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА.

Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.