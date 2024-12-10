«Системный оператор» ждет роста ВИЭ-генерации в РФ в четыре раза к 2042 году

Инвестиции в возобновляемую генерацию России до 2035 года могут составить 1,3 трлн руб., заявил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев на пресс-конференции в ТАСС. По прогнозу "Системного оператора", объем и доля ВИЭ в России к 2042 году вырастут в четыре раза.

"В целом мы где то в 4 раза прогнозируем увеличение как объемов, так и доли в балансе доли возобновляемых источников к 2042 году", - сказал глава "Системного оператора" Федор Опадчий.

"Сейчас у нас совокупная мощность <ВИЭ> составляет около 6 ГВт, до конца года мы ориентируемся, что мощность возрастет до 6,5 ГВт - ожидаем в ближайшее время ввод в эксплуатацию еще 280 МВт солнечных электростанций. Суммарный объем инвестиций с 2013 года - 650 млрд руб., до конца 2035 года ориентируемся, что эта сумма превысит 1,3 трлн руб.", - отметил Жихарев.

АРВЭ рассчитывает на более активное строительство альтернативной генерации в ближайшие годы. "В период до 2025-2029 годов ориентируемся, что темпы строительства вырастут. Компании успешно продолжают адаптироваться к новым условиям, разработаны новые цепочки поставок, адаптируются к текущим макроэкономическим показателям достаточно успешно", - пояснил он.

В свою очередь Опадчий рассказал, что по имеющимся планам до 2030 года в РФ должны построить около 6,2 ГВт ВИЭ-генерации. "Еще где то 1,7 ГВт нам кажется экономически оправданным решением построить плюсом на Дальнем Востоке", - отметил он. По его словам, проект генсхемы предполагает строительство в 2031-2036 годах порядка 5 ГВт ВИЭ-генерации, в 2037-2042 годах - больше 5 ГВт.

Как отметил Жихарев, сейчас ВИЭ-генерация функционирует более чем в 50 регионах РФ, при этом лидерами являются Ставропольский край, Астраханская и Ростовская области. Однако лишь в 29 регионах ВИЭ-проекты реализованы в рамках программ поддержки на энергорынках, добавил он.