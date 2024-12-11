Артемовская ТЭЦ успешно завершила программу повышения надежности 2024 года

Энергетики Артемовской ТЭЦ АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) успешно завершили выполнение программы повышения надежности 2024 года, реализуемой в целях обновления оборудования, внедрению современных технологий контроля и диагностики.

Артемовская ТЭЦ входит в девятку тепловых электростанций ДГК, на которых ведется масштабная программа повышения надежности, предусматривающая колоссальный объем работ и рассчитанная на 2021-2029 годы. На ее реализацию на АТЭЦ в 2024 году направлено свыше 444 миллионов рублей.

«Программа повышения надежности проводится параллельно основным ремонтным мероприятиям в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Благодаря такому всеобъемлющему комплексу мер станция может уверенно обеспечивать население и предприятия Артемовского городского округа бесперебойным и эффективным электро- и теплоснабжением», – сообщил заместитель главного инженера Артемовской ТЭЦ Сергей Сериков.

В 2024 году особое внимание во время реализации программы повышения надежности уделено котельному оборудованию станции.

«Крупные ремонтные работы на котлоагрегате №9 включили замену воздухоподогревателя и газоходов, нацеленную на повышение экологичности работы оборудования. Заменены колеса мельничных вентиляторов, корпуса, блоки подшипников тягодутьевых механизмов. На котле №13 заменены подвесные кубы воздухоподогревателя. На котле №8 отремонтированы золоулавливающие установки, и проведена замена металла и футеровки», – сообщил начальник отдела подготовки и проведения ремонтов АТЭЦ Геннадий Таненков.

Завершающим мероприятием 2024 года стала замена двух багерных насосов на более производительные с электродвигателями мощностью 630 кВт. Насосы применяются в целях транспортировки золошлаковой пульпы на золопроводы. Установка нового оборудования повысила надежность работы гидрозолоудаления.