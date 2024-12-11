Первый российский завод лопастей для ветрогенераторов запустят в декабре

Компания «Русатом ветролопасти» (входит в композитный дивизион ГК «Росатом») начнет выпуск лопастей для ветрогенераторов на заводе в Ульяновске. Как стало известно Mashnwes от источника в компании, запуск производства намечен на 26 декабря. В пресс-службе госкорпорации дату подтвердили, добавив, что это «первое и пока единственное» предприятие в стране, выпускающее такую продукцию.

Как сообщалось ранее, основной объем изделий будет поставляться на объекты компании «НоваВинд» - одного из крупнейших игроков на рынке ветроэнергетики России, также входящего в «Росатом».

Новое предприятие разместилось на бывшей площадке датского производителя, который выпускал в Ульяновске лопасти под брендом Vestas. В 2022 году компания закрыла завод и ушла из России. Но уже следующим летом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) было подписано соглашение о создании «Росатомом» производства отечественных лопастей для ветрогенераторов.

Завод должен выйти на полную мощность в феврале, с выпуском 450 лопастей в год. На возобновленное производство привлекут около 400 человек – в основном, это специалисты, которые работали на предприятии раньше и уже имеют соответствующий опыт.

«На сегодня производство лопастей ГК «Росатом» для ветроэнергетических установок является единственным на территории РФ. После ухода из страны датского производителя в 2022 году это первый проект, который реализован в целях достижения технологического суверенитета и выполнения требований по локализации в сегменте ветрогенерации», - прокомментировал Mashnews директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Однако с учетом того, что в ближайшие 5-6 лет ежегодный объем строительства ветроэлектростанций в стране превысит 600 МВт, мощностей ульяновского завода будет недостаточно для закрытия потребности отрасли, добавил эксперт. Он напомнил, что параллельно реализуется еще один проект по локализации производства оборудования для ВЭУ, в том числе лопастей, в Самарской области. Инвестор ПАО «Форвард Энерго» намерен запустить его в 2026 году.

Всего в течение следующих шести лет в России планируется строительство ВЭС общим объемом около 4000 МВт, сообщили в Ассоциации.