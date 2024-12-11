Реализация проекта ВСМ-1 Москва – Санкт-Петербург идет по графику

Работа по реализации строительства высокоскоростной магистрали идет строго по графику.

«Старт пассажирского движения на ВСМ-1 Москва – Санкт-Петербург запланирован на 2028 год, в 2027 году запланирован ввод в эксплуатацию тестового полигона Москва – Тверь, где будут проводиться испытания первого высокоскоростного поезда. Работа ведется по всем направлениям, включая строительство, проектирование, взаимодействие с субъектами-участниками проекта», – сообщил заместитель Министра транспорта Алексей Шило.

Проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург реализуется как единый комплекс. Работы по проекту стартовали в 2024 году. В настоящее время ведутся подготовительные работы по выносу (переустройству) инженерных сетей и коммуникаций, освобождению земельных участков от объектов недвижимого имущества и иных объектов, устройство вспомогательных сооружений, приспособлений и устройств, временных сетей инженерно-технического обеспечения.

ВСМ-1 разделена на несколько участков: Московский – от Ленинградского вокзала до Крюково (Алабушево) и основной – от Крюково (Алабушево) до Санкт-Петербурга, включая вход в город. Участки магистрали поделены на несколько этапов строительства, для начала активной фазы строительства необходимо получение положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России». Такие заключения уже получены для проведения работ по строительству входов в Москву и Санкт-Петербург.

Со стороны субъектов-участников ВСМ-1 – Москвы, Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской области, Санкт-Петербурга – проекту оказывается всесторонняя поддержка. Все субъекты приняли законы об установлении налоговых льгот в отношении недвижимого имущества, составляющего инфраструктуру ВСМ-1. Подписаны соглашения о взаимодействии с Росжелдором, устанавливающее взаимные права и обязанности по проекту.

Координация такого масштабного проекта ведется на нескольких уровнях. Ход работ контролируется как Правительством России, так и руководителями каждого из направлений проекта, в рамках подготовленных «дорожных карт». В Минтрансе России для рассмотрения оперативных вопросов и координации усилий всех участников работает проектный офис ВСМ.

Поддержку реализации проекта оказывает Совет Федерации. 9 декабря там прошло заседание, в ходе которого Минтранс заручился поддержкой сенаторов в части совершенствования законодательной базы, необходимой для развития высокоскоростных магистралей в нашей стране.

Работа по заключению основных договоров по проекту также ведется по графику. 5 июня 2024 года подписано распоряжение Правительства № 1397-р о строительстве высокоскоростной магистрали, 30 августа 2024 года заключены договоры лизинга и поставки высокоскоростных поездов. 10 декабря 2024 года заключен договор генерального подряда на строительство концессионного участка магистрали от Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный. Генеральным подрядчиком выступит ОАО «РЖД».

Таким образом, в 2024 году проведена масштабная работа по проекту, что дает возможность официально заявить: строительство первой в стране высокоскоростной магистрали уже началось.